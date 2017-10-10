закрыть
10 октября 2017, вторник, 11:18
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Беларуси подняли цены на водку и «крепленые» вина

20
  • 10.10.2017, 7:49
  • 6,939

Увеличена также минимальная отпускная цена на импортный алкоголь.

МАРТ повысил предельные минимальные цены на крепкий алкоголь, а также на крепленые вина. Об этом говорится в постановлении ведомства, которое сегодня было опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

Предельная минимальная отпускная цена за 0,5 литра белорусского алкоголя крепостью 40% (со стоимостью потребительской тары) составит 4,66 рубля (без НДС), а розничная цена — 6,17 рубля (с НДС). Минимальная отпускная цена на импортный алкоголь составит 9,32 рубля.

Кроме того, МАРТ поднял предельную минимальную отпускную цену на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии — до 2 рублей 84 копеек (без НДС, но со стоимостью потребительской тары) за 0,7 литра крепостью 18%.

Предельные минимальные отпускные цены, как правило, ниже тех, которые установлены в розничной торговле. Соответственно, маловероятно, что вслед за повышением минимальный отпускных цен вырастут цены в магазинах на крепкий алкоголь и плодовые крепленые вина.

В постановлении отмечается, что формирование цены происходит с учетом конъюнктуры рынка, но не ниже установленных предельных минимальных цен.

Изменения вступают в силу после официального опубликования.


Мнение

Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель?
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель? Андрей Санников
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами Максим Винярский
Страна мадур
Страна мадур Ирина Халип
Россия исчезла с радаров
Россия исчезла с радаров Матвей Ганапольский


Интервью

Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям