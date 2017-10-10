В Беларуси подняли цены на водку и «крепленые» вина 20 10.10.2017, 7:49

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Увеличена также минимальная отпускная цена на импортный алкоголь.

МАРТ повысил предельные минимальные цены на крепкий алкоголь, а также на крепленые вина. Об этом говорится в постановлении ведомства, которое сегодня было опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

Предельная минимальная отпускная цена за 0,5 литра белорусского алкоголя крепостью 40% (со стоимостью потребительской тары) составит 4,66 рубля (без НДС), а розничная цена — 6,17 рубля (с НДС). Минимальная отпускная цена на импортный алкоголь составит 9,32 рубля.

Кроме того, МАРТ поднял предельную минимальную отпускную цену на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии — до 2 рублей 84 копеек (без НДС, но со стоимостью потребительской тары) за 0,7 литра крепостью 18%.

Предельные минимальные отпускные цены, как правило, ниже тех, которые установлены в розничной торговле. Соответственно, маловероятно, что вслед за повышением минимальный отпускных цен вырастут цены в магазинах на крепкий алкоголь и плодовые крепленые вина.

В постановлении отмечается, что формирование цены происходит с учетом конъюнктуры рынка, но не ниже установленных предельных минимальных цен.

Изменения вступают в силу после официального опубликования.