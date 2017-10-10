закрыть
10 октября 2017, вторник, 11:17
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Историческая победа белорусов в Париже: как это было

1
  • 10.10.2017, 8:24
  • 2,675

Интересные факты о футбольном соперничестве Беларуси с Францией.

10 октября в гостях у вице-чемпионов Европы белорусские футболисты завершат отбор на ЧМ-2018. С одной победой и двумя ничейными исходами белорусы, разумеется, не претендуют на поездку на мундиаль. Зато могут помочь шведам обойти французов и получить прямую путевку на мундиаль.

Портал tut.by напомнил о ситуации в группе А, истории встреч сборных Франции и Беларуси, а также — о единственной победе белорусов над «трехцветными», когда автор гола вышел вместо Кутузова.


Мнение

Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель?
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель? Андрей Санников
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами Максим Винярский
Страна мадур
Страна мадур Ирина Халип
Россия исчезла с радаров
Россия исчезла с радаров Матвей Ганапольский


Интервью

Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям