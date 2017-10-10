Историческая победа белорусов в Париже: как это было 1 10.10.2017, 8:24

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Интересные факты о футбольном соперничестве Беларуси с Францией.

10 октября в гостях у вице-чемпионов Европы белорусские футболисты завершат отбор на ЧМ-2018. С одной победой и двумя ничейными исходами белорусы, разумеется, не претендуют на поездку на мундиаль. Зато могут помочь шведам обойти французов и получить прямую путевку на мундиаль.

Портал tut.by напомнил о ситуации в группе А, истории встреч сборных Франции и Беларуси, а также — о единственной победе белорусов над «трехцветными», когда автор гола вышел вместо Кутузова.