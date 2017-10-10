«Александр Григорьевич, просто уходи» 27 10.10.2017, 8:56

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Требования белорусов к властям просты и понятны.

Они заключены в главном лозунге, прозвучавшем еще во время протестов в декабре 2010 года, — «Лукашенко, уходи!». Этого же потребовали граждане страны и этой весной. Простые белорусы, еще недавно бывшие сторонниками властей, сегодня просят Лукашенко уйти по-хорошему.

«Александр Григорьевич, просто уходите. За 20 лет вы собрали достаточно денег и для себя, и для своей семьи», — говорит один из участников акции протеста в Пинске. Он стал героем нового видеоролика, появившегося недавно на сервисе YouTube.

Напомним, 21 октября в Минске состоится Марш рассерженных белорусов 2.0. Главными требованиями акции станут отмена декрета №3 и других незаконных поборов властей, а также повышение пенсий и стипендий.