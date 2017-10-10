Миллион долларов с «тунеядца» 27 10.10.2017, 8:59

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Почему пора отправить в отставку высшее руководство страны.

Директор бизнес-школы ИПМ Павел Данейко на конференции Reshape 2017 в Минске заявил о том, что если перестать тратить бюджетные деньги на помощь убыточным предприятиям в Беларуси, то каждый безработный гражданин страны сможет получать пособие в размере $200 в месяц.

Каких еще денег лишаются белорусы из-за неэффективной модели госуправления экономикой и как остановить этот процесс? На эти вопросы Charter97.org ответил экономист, руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

- Насколько правдоподобны такие цифры – 200 долларов в месяц на человека? Ведь даже зарплаты часто не дотягивают до таких показателей.

- Эту цифру может легко получить любой студент: достаточно взять официальную цифру безработных в 40 тысяч человек и размеры ежегодных субсидий государственным предприятиям. А потом представить, что все эти деньги отправили на пособия безработным.

Но на самом деле суммы, которые прошли мимо кармана каждого белоруса, куда больше. Например, можно взять весь государственный долг (а это на сегодня около 40 миллиардов долларов) и разделить на количество официально зарегистрированных безработных. Тогда мы вообще получим сумасшедшие деньги – по миллиону долларов для каждого!

А вдобавок к этому можно посчитать, сколько денег получил бы каждый безработный, не будь в стране армии чиновников-тунеядцев с их доходами…

Но дело в том, что никто таких сумм на пособия белорусам не выделит. Это означало бы моментальный крах всей экономики: ведь у нас в районах и небольших городах зарплаты по 75-100 долларов. Сразу начнется бунт рабочих за право быть безработными и люди толпами двинутся штурмовать биржи для постановки на учет.

- Понятно, что сценарий «отдать людям» сейчас в Беларуси невозможен, но рано или поздно новой власти придется реформировать убыточный госсектор. Как, по вашему мнению, должен проходить этот процесс?

- У каждого убыточного предприятия в Беларуси есть своя «история болезни». Пока государственное субсидирование играет исключительно социальную роль, обеспечивая то, чтобы их работники не пополнили ряды протестующих.

Что же касается будущих реформ, я бы предложил вообще не трогать эти крупные предприятия, а стимулировать развитие частной экономики. То, чему суждено отмереть, отомрет само собой, а развитие страны будет обеспечивать новая экономика.

Людям просто надо дать свободу: на сегодняшних убыточных предприятиях, думаю, найдется критическая масса людей, которые сами захотят их реструктурировать. Инициатива в экономике должна идти снизу – тогда будут учитываться особенности предприятия в каждом конкретном случае.

Вопрос только в том, что нынешнее правительство на такие реформы не решится, потому что люди выйдут на Площадь и забросают их гнилыми апельсинами.

Потому что Беларусь остро нуждается в формировании новой экономики. Все что касается традиционных мясорубок, тракторов, комбайнов – это отживающий себя колхозно-совхозный вариант. А новая экономика – это экономика знаний. Это 3D-принтеры, это роботы, это электротранспорт. Создание рабочих мест в этих отраслях и даст положительный эффект.

А реструктурировать тот же завод холодильников на государственном уровне – просто нет смысла. Есть у нас такой премьер-министр Владимир Семашко, он был директором завода телевизоров «Горизонт». Из директорского кресла он пересел в премьерское, а завод в это время грохнулся. Это – пример «реструктуризации» при нынешней власти.

А по большому счету, телевизоры и холодильники – это давно уже вчерашний день. Вообще, судьба таких предприятий не должна быть в центре внимания. Это наше прошлое, а смотреть надо в будущее.

- Что мешает Беларуси создавать экономику знаний?

- Я оптимистично оцениваю будущее и возможности Беларуси. Просто надо отправить в отставку 183 человека из высшего руководства страны. И еще человек 900 чиновников рангом пониже. Можно даже купить им коттеджи на Канарах – лишь бы убрались подальше и не мешали. И тогда дело пойдет на лад.