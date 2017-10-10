Фотофакт: В Минск приехал двухэтажный поезд с «Погоней» 3 10.10.2017, 10:13

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Поезд курсирует между Минском и Вильнюсом.

C 10 декабря между Минском и Вильнюсом начнут ходить новые скоростные электропоезда. Со стороны Литовской железной дороги будет ходить двухэтажная электричка производства Škoda, с белорусской стороны - одноэтажные пятивагонные Stadler. Будут ли отличаться цены на новые поезда от нынешних, не сообщается, передает «Радыё Свабода».

Первая тестовая поездка двухэтажного электропоезда без пассажиров состоялась 10 октября - он прибыл на станцию «Минск-пассажирский» в 6:10, отправился в 8:10.

Двухэтажная модель, которая ходит до Минска, может иметь до 304 сидячих мест, разгоняться до 160 км / ч. Но фактически будут использоваться 290 мест (23 места - первого класса), а разогнаться поезд сможет только до 120 км / ч, так как прямых участков на маршруте недостаточно. Поезд также оборудован местами для инвалидных колясок.