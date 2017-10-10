Не стало знаменитого экстрасенса из 90-х Аллана Чумака 7 10.10.2017, 10:20

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Аллан Чумак

Аллан Чумак пришел в целительство из журналистики.

В Москве умер известный целитель и экстрасенс Аллан Чумак. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон.

«Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак — выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память!» — написал он.

Аллан Чумак пришел в целительство из журналистики. Будучи сотрудником СМИ он изучал различные случаи целительства и однажды, как он сам рассказывал, почувствовал в себе аналогичный дар.

Чумак получил широкую известность в конце 80-х — начале 90-х годов благодаря своим эфирам на телевидении. Во время телевизионных сеансов, на которые собиралась миллионная аудитория, он заряжал» воду и другие субстанции. При этом Чумак ничего не говорил, только шевелил губами.

Такое «лечение» нередко подпадало критике. Однако Аллан Чумак заявлял, что него есть Божий дар.

«А меня Господь наградил даром! Я крещеный человек, мне посредников не надо. Я ощущаю Господа в себе — кто мне нужен в советчики? У кого я могу получить более точный ответ, чем у отца моего небесного? Скажите, откуда берется дар Божий?», — говорил Чумак.

С экранов Аллае Чумак пропал в 90-х годах, после того как в России ограничили нетрадиционные методы лечения. После этого целитель продолжал заниматься «лечением», издавал книги и даже баллотировался в Самарской области на выборах в российскую Госдуму.