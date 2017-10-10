Семь ошибочных фактов, которые мы знаем со школы

Семь ошибочных фактов, которые мы знаем со школы2
- 10.10.2017, 10:34
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То, чему учат в школе — не всегда правда.
Что-то поменялось за последние десятилетия, а что-то в реальности гораздо сложнее, чем в учебнике для детей. Если вы уже выросли — пора обновить свой набор базовых знаний, пишет tut.by.
Миф: Плутон — это планета
Реальность: Плутон не планета
Прочитать про планету Плутон в учебнике можно было только до 2006 года. После Международный астрономический союз официально лишил его этого статуса.
Сейчас в документах Плутон значится как карликовая планета. Вместе с ним в этом списке еще четыре признанных «карлика» — Церера, Эрида, Макемаке и Хаумеа — и несколько сотен кандидатов на это звание.
Реальность: у электронов нет траекторий, зато есть орбитали Аккуратные орбиты — это ядерная модель атома, предложенная английским ученым Эрнестом Резерфордом в 1911 году. После физики доказали, что она невозможна. По современным представлениям, электроны в атоме приближенно рассматривают как «размазанные» в пространстве. Они образуют вокруг ядра электронное облако. Для электрона невозможно рассчитать траекторию, можно говорить только о шансах того, что он будет находиться в том или ином месте вокруг ядра. Поэтому говорят не об орбитах электрона, а об орбиталях. Так называют пространство вокруг ядра, где вероятность нахождения электрона превышает 95%. Все это можно представить так: В современных школах проходят и модель Резерфорда с орбитами, и современную модель с орбиталями. Правда, вторая появляется ближе к концу 11-го класса и, возможно, ее помнят не все. Миф: есть только три (или четыре) агрегатных состояния вещества Реальность: их намного больше В школе проходят такие агрегатные состояния вещества: твердое тело, жидкость, газ и плазма. В реальности их больше. Вдобавок к четырем основным отдельно выделяют сверхпроводники (вещества с нулевым электрическим сопротивлением), конденсат Бозе — Эйнштейна (все его атомы двигаются согласованно и формируют одну квантово-механическую волну) и еще с десяток состояний. Миф: у человека только пять чувств Реальность: берите выше Популярно мнение, что у человека пять сенсорных систем: зрительная, слуховая, вкусовая, обонятельная и осязательная. Современные учебники рассказывают еще и о вестибулярной системе. Но это далеко не полный список. Есть еще проприоцепция — ощущение положения частей собственного тела относительно друг друга и в пространстве. Нельзя забывать об интероцепции — сигналах от рецепторов, расположенных во внутренних органах. Некоторые исследователи предлагают отдельно выделить восприятие времени, а также восприятие температуры и боли. Миф: есть всего четыре вкуса, за каждый отвечает своя зона языка Реальность: забудьте про зоны Вкусов, которые может различить человек, как минимум пять. Пятый — умами, вкус высокобелковых веществ. Он связан с глутаматом натрия, также он входит в состав вкусов некоторых сыров и соевого соуса. Еще в отдельный вкус предлагают выделить «крахмалистый» — вкус сложных углеводов, которые есть в хлебе, рисе, картофеле и кукурузе. «Зоны языка» — и вовсе заблуждение. В реальности любая зона языка может зафиксировать любой вкус. Кстати, это легко проверить самому: к примеру, прикоснуться к соли кончиком языка, якобы отвечающим за сладкое. Того, что областей вкуса нет, доказала биолог Вирджиния Коллинз в 1974 году. Она же установила, что от зоны зависит не вкус, а интенсивность восприятия. Самыми чувствительными ко всем вкусам оказались задняя часть языка и его края. Миф: каждый четвертый год — високосный Реальность: в этом правиле есть исключения и исключения из исключений Многие привыкли считать, что 29 февраля появляется в календаре ровно раз в четыре года. Так получается из-за того, что астрономический год длиннее календарного. Правда, в григорианском календаре, которым мы сейчас пользуемся, все чуть более запутано. Настоящее правило определения високосного года выглядит так: Годы, кратные 4 — високосные (например, 2008, 2012, 2016). Годы, кратные 4 и 100 — невисокосные (например, 1700, 1800, 1900). Годы, кратные 4, 100 и 400 — високосные (например, 1600, 2000, 2400). Заблуждение про «ровно 4 года» скорее бытовое, чем школьное. В современных учебниках для 11-классников этот момент указан верно. Миф: цвет глаз определяют два гена, карий — доминантный, голубой — рецессивный Реальность: все намного сложнее В учебниках биологии пишут, что карий цвет глаз у человека полностью доминирует над голубым. Это удобно для решения задач. Ген карих глаз обозначают как «А», голубых — как «а». Возможны три варианта сочетаний: АА (карие глаза), Аа (тоже карие), аа (голубые). Правда, из такой схемы получается, что у двух голубоглазых родителей не может появиться кареглазый ребенок. Но в реальности такие случаи встречаются — и это вовсе не говорит о семейных тайнах. По современным представлениям, участки, по которым можно предсказать цвет глаз, есть по крайней мере в шести генах. Причем даже ученым-генетикам это удается не всегда, а в 70−90% случаев.
Реальность: у электронов нет траекторий, зато есть орбитали
Аккуратные орбиты — это ядерная модель атома, предложенная английским ученым Эрнестом Резерфордом в 1911 году. После физики доказали, что она невозможна.
По современным представлениям, электроны в атоме приближенно рассматривают как «размазанные» в пространстве. Они образуют вокруг ядра электронное облако.
Для электрона невозможно рассчитать траекторию, можно говорить только о шансах того, что он будет находиться в том или ином месте вокруг ядра. Поэтому говорят не об орбитах электрона, а об орбиталях. Так называют пространство вокруг ядра, где вероятность нахождения электрона превышает 95%.
Все это можно представить так:
В современных школах проходят и модель Резерфорда с орбитами, и современную модель с орбиталями. Правда, вторая появляется ближе к концу 11-го класса и, возможно, ее помнят не все.
Миф: есть только три (или четыре) агрегатных состояния вещества
Реальность: их намного больше
В школе проходят такие агрегатные состояния вещества: твердое тело, жидкость, газ и плазма.
В реальности их больше. Вдобавок к четырем основным отдельно выделяют сверхпроводники (вещества с нулевым электрическим сопротивлением), конденсат Бозе — Эйнштейна (все его атомы двигаются согласованно и формируют одну квантово-механическую волну) и еще с десяток состояний.
Миф: у человека только пять чувств
Реальность: берите выше
Популярно мнение, что у человека пять сенсорных систем: зрительная, слуховая, вкусовая, обонятельная и осязательная. Современные учебники рассказывают еще и о вестибулярной системе. Но это далеко не полный список.
Есть еще проприоцепция — ощущение положения частей собственного тела относительно друг друга и в пространстве. Нельзя забывать об интероцепции — сигналах от рецепторов, расположенных во внутренних органах. Некоторые исследователи предлагают отдельно выделить восприятие времени, а также восприятие температуры и боли.
Миф: есть всего четыре вкуса, за каждый отвечает своя зона языка
Реальность: забудьте про зоны
Вкусов, которые может различить человек, как минимум пять. Пятый — умами, вкус высокобелковых веществ. Он связан с глутаматом натрия, также он входит в состав вкусов некоторых сыров и соевого соуса.
Еще в отдельный вкус предлагают выделить «крахмалистый» — вкус сложных углеводов, которые есть в хлебе, рисе, картофеле и кукурузе.
«Зоны языка» — и вовсе заблуждение. В реальности любая зона языка может зафиксировать любой вкус. Кстати, это легко проверить самому: к примеру, прикоснуться к соли кончиком языка, якобы отвечающим за сладкое.
Того, что областей вкуса нет, доказала биолог Вирджиния Коллинз в 1974 году. Она же установила, что от зоны зависит не вкус, а интенсивность восприятия. Самыми чувствительными ко всем вкусам оказались задняя часть языка и его края.
Миф: каждый четвертый год — високосный
Реальность: в этом правиле есть исключения и исключения из исключений
Многие привыкли считать, что 29 февраля появляется в календаре ровно раз в четыре года. Так получается из-за того, что астрономический год длиннее календарного. Правда, в григорианском календаре, которым мы сейчас пользуемся, все чуть более запутано.
Настоящее правило определения високосного года выглядит так:
Годы, кратные 4 — високосные (например, 2008, 2012, 2016).
Годы, кратные 4 и 100 — невисокосные (например, 1700, 1800, 1900).
Годы, кратные 4, 100 и 400 — високосные (например, 1600, 2000, 2400).
Заблуждение про «ровно 4 года» скорее бытовое, чем школьное. В современных учебниках для 11-классников этот момент указан верно.
Миф: цвет глаз определяют два гена, карий — доминантный, голубой — рецессивный
Реальность: все намного сложнее
В учебниках биологии пишут, что карий цвет глаз у человека полностью доминирует над голубым. Это удобно для решения задач. Ген карих глаз обозначают как «А», голубых — как «а». Возможны три варианта сочетаний: АА (карие глаза), Аа (тоже карие), аа (голубые).
Правда, из такой схемы получается, что у двух голубоглазых родителей не может появиться кареглазый ребенок. Но в реальности такие случаи встречаются — и это вовсе не говорит о семейных тайнах.
По современным представлениям, участки, по которым можно предсказать цвет глаз, есть по крайней мере в шести генах. Причем даже ученым-генетикам это удается не всегда, а в 70−90% случаев.