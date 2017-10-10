Семь ошибочных фактов, которые мы знаем со школы 2 10.10.2017, 10:34

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То, чему учат в школе — не всегда правда.

Что-то поменялось за последние десятилетия, а что-то в реальности гораздо сложнее, чем в учебнике для детей. Если вы уже выросли — пора обновить свой набор базовых знаний, пишет tut.by.

Миф: Плутон — это планета

Реальность: Плутон не планета

Прочитать про планету Плутон в учебнике можно было только до 2006 года. После Международный астрономический союз официально лишил его этого статуса.

Сейчас в документах Плутон значится как карликовая планета. Вместе с ним в этом списке еще четыре признанных «карлика» — Церера, Эрида, Макемаке и Хаумеа — и несколько сотен кандидатов на это звание.