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Семь ошибочных фактов, которые мы знаем со школы

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  • 10.10.2017, 10:34
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То, чему учат в школе — не всегда правда.

Что-то поменялось за последние десятилетия, а что-то в реальности гораздо сложнее, чем в учебнике для детей. Если вы уже выросли — пора обновить свой набор базовых знаний, пишет tut.by.

Миф: Плутон — это планета

Реальность: Плутон не планета

Прочитать про планету Плутон в учебнике можно было только до 2006 года. После Международный астрономический союз официально лишил его этого статуса.

Сейчас в документах Плутон значится как карликовая планета. Вместе с ним в этом списке еще четыре признанных «карлика» — Церера, Эрида, Макемаке и Хаумеа — и несколько сотен кандидатов на это звание.

Реальность: у электронов нет траекторий, зато есть орбитали

Аккуратные орбиты — это ядерная модель атома, предложенная английским ученым Эрнестом Резерфордом в 1911 году. После физики доказали, что она невозможна.

По современным представлениям, электроны в атоме приближенно рассматривают как «размазанные» в пространстве. Они образуют вокруг ядра электронное облако.

Для электрона невозможно рассчитать траекторию, можно говорить только о шансах того, что он будет находиться в том или ином месте вокруг ядра. Поэтому говорят не об орбитах электрона, а об орбиталях. Так называют пространство вокруг ядра, где вероятность нахождения электрона превышает 95%.

Все это можно представить так:

В современных школах проходят и модель Резерфорда с орбитами, и современную модель с орбиталями. Правда, вторая появляется ближе к концу 11-го класса и, возможно, ее помнят не все.

Миф: есть только три (или четыре) агрегатных состояния вещества

Реальность: их намного больше

В школе проходят такие агрегатные состояния вещества: твердое тело, жидкость, газ и плазма.

В реальности их больше. Вдобавок к четырем основным отдельно выделяют сверхпроводники (вещества с нулевым электрическим сопротивлением), конденсат Бозе — Эйнштейна (все его атомы двигаются согласованно и формируют одну квантово-механическую волну) и еще с десяток состояний.

Миф: у человека только пять чувств

Реальность: берите выше

Популярно мнение, что у человека пять сенсорных систем: зрительная, слуховая, вкусовая, обонятельная и осязательная. Современные учебники рассказывают еще и о вестибулярной системе. Но это далеко не полный список.

Есть еще проприоцепция — ощущение положения частей собственного тела относительно друг друга и в пространстве. Нельзя забывать об интероцепции — сигналах от рецепторов, расположенных во внутренних органах. Некоторые исследователи предлагают отдельно выделить восприятие времени, а также восприятие температуры и боли.

Миф: есть всего четыре вкуса, за каждый отвечает своя зона языка

Реальность: забудьте про зоны

Вкусов, которые может различить человек, как минимум пять. Пятый — умами, вкус высокобелковых веществ. Он связан с глутаматом натрия, также он входит в состав вкусов некоторых сыров и соевого соуса.

Еще в отдельный вкус предлагают выделить «крахмалистый» — вкус сложных углеводов, которые есть в хлебе, рисе, картофеле и кукурузе.

«Зоны языка» — и вовсе заблуждение. В реальности любая зона языка может зафиксировать любой вкус. Кстати, это легко проверить самому: к примеру, прикоснуться к соли кончиком языка, якобы отвечающим за сладкое.

Того, что областей вкуса нет, доказала биолог Вирджиния Коллинз в 1974 году. Она же установила, что от зоны зависит не вкус, а интенсивность восприятия. Самыми чувствительными ко всем вкусам оказались задняя часть языка и его края.

Миф: каждый четвертый год — високосный

Реальность: в этом правиле есть исключения и исключения из исключений

Многие привыкли считать, что 29 февраля появляется в календаре ровно раз в четыре года. Так получается из-за того, что астрономический год длиннее календарного. Правда, в григорианском календаре, которым мы сейчас пользуемся, все чуть более запутано.

Настоящее правило определения високосного года выглядит так:

Годы, кратные 4 — високосные (например, 2008, 2012, 2016).

Годы, кратные 4 и 100 — невисокосные (например, 1700, 1800, 1900).

Годы, кратные 4, 100 и 400 — високосные (например, 1600, 2000, 2400).

Заблуждение про «ровно 4 года» скорее бытовое, чем школьное. В современных учебниках для 11-классников этот момент указан верно.

Миф: цвет глаз определяют два гена, карий — доминантный, голубой — рецессивный

Реальность: все намного сложнее

В учебниках биологии пишут, что карий цвет глаз у человека полностью доминирует над голубым. Это удобно для решения задач. Ген карих глаз обозначают как «А», голубых — как «а». Возможны три варианта сочетаний: АА (карие глаза), Аа (тоже карие), аа (голубые).

Правда, из такой схемы получается, что у двух голубоглазых родителей не может появиться кареглазый ребенок. Но в реальности такие случаи встречаются — и это вовсе не говорит о семейных тайнах.

По современным представлениям, участки, по которым можно предсказать цвет глаз, есть по крайней мере в шести генах. Причем даже ученым-генетикам это удается не всегда, а в 70−90% случаев.


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