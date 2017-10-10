Cмягчение монетарной политики в Беларуси может привести к инфляции 1 10.10.2017, 10:40

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У луканомики недостаточно сил против внешних шоков.

Одним из признаков смягчения монетарной политики является увеличение денежной массы, довольно значительное на фоне ограничений прошлых лет.

«В течение нескольких лет все денежные агрегаты либо проседали, либо сохранялись на одном уровне. Нынешний рост денежной массы вполне закономерен после периода сверхжесткой монетарной политики», — сказал в интервью порталу Thinktanks.by эксперт Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук.

Смягчение выражается и в снижении процентных ставок, которое неоднократно наблюдалось на протяжении последнего полугода. На данный момент ставка рефинансирования Нацбанка составляет 11.5% при том, что в январе текущего года она была на уровне 17%.

«Решения о снижении процентных ставок принимаются исходя из ожиданий, что тренд на уменьшение инфляции будет неизменным и сохранится как минимум на протяжении полугода. Однако уверенности в том, что инфляция действительно будет длительное время снижаться, на самом деле нет», — считает Дмитрий Крук.

О возможности усиления инфляционных процессов говорит наблюдающееся повышение административно регулируемых цен. Важным фактором, который может влиять на уровень инфляции, является и степень доверия к экономической политике.

«Мы оценивали инфляционные ожидания, и можем говорить о том, что в 2016 году они пошли на убыль после того, как почти пять лет оставались в аномальных кордорах. Но скорее всего, речь идет не столько о том, что возросло доверие, сколько о привыкании к среде низкой инфляции. Опасения, что возврат к старому может произойти, по-прежнему сохраняются. Пока что преждевременно говорить о восприятии Нацбанка как ответственного центра принятия решений», — сказал Дмитрий Крук.

По его мнению, инфляционные ожидания могут сыграть свою роль в случае воздействия на белорусскую экономику внешних шоков. И это может отразиться как на инфляции, так и на других показателях, в том числе на объемах депозитов.

«Меры Нацбанка бессильны против внешних шоков. В более-менее стабильной внешней среде они могут обеспечить равновесие, но для того, чтобы гарантировать стабильность, инструментов недостаточно», - отметил эксперт.

Но даже в спокойной внешней обстановке быстрое смягчение монетарной политики может привести к тому, что тренд на замедление инфляции будет исчерпан. «Это не означает, что стоит опасаться нового витка инфляции. Сейчас мы опустились до исторического минимума в 6% инфляции в годовом исчислении. Смягчение монетарной политики может привести к тому, что мы вернемся к более привычным для Беларуси значениям - ускорению инфляции до 10% в годовом исчислении», - считает эксперт.

На деловую активность структурные факторы влияют больше, чем монетарная политика

При этом значительного усиления деловой активности в результате смягчения монетарной политики сегодня вряд ли можно ожидать. «Когда есть экономический спрос недогретый, можно простимулировать его, чтобы подтянуть к естественному уровню. Но сегодня у нас основная проблема не в спросе, а в структурных слабостях.