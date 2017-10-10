Станислав Шушкевич: Изменения в Беларуси неизбежны 10.10.2017, 10:51

Станислав Шушкевич

Фото: charter97.org

В начале 1990-х стартовые условия Беларуси были лучшими за условия Польши, Литвы и некоторых других стран.

О том, что нас ждет, первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич рассказал в ходе конференции Reshape 2017 платформы «Идея». Об этом пишет zautra.by.

- В начале 1990-х годов стартовые условия Беларуси были лучшими за условия Польши, Литвы и некоторых других стран. А сегодня среднестатистическая зарплата в Польше в три с половиной раза выше белорусской.

Невозможно, чтобы зарплата у не слишком более образованной и не более хорошо организованной Латвии была в три раза выше, чем в Беларуси, а в самой Беларуси работа кассира, который закончил техникум, и преподавателя университета, который написал диссертацию, оценивалась бы одинаково.

Видно, что Беларусь выбрала экономически неправильное направление, которое гарантирует только сохранение существующей власти.

В политических и государственных делах нет простых решений. Поэтому и управлять страной должны высокообразованные люди. В Беларуси с этим проблемы - ведь у многих претензии большие, а образованность мизерная.

Сейчас делается не то, что нужно делать в ситуации, в которой оказалась страна. И причина тому - общая политическая необразованность, которая осталась, потому что мы пришли из того края, где политологического образования не было.

Для развития государства его политика должна всегда корректироваться. Этого не происходит в Беларуси. Более того, в стране полностью ликвидировано местное самоуправление. Система, в которой более высокий орган всегда исправляет решения низшего, без разделения функций, не может быть эффективной.

Видно, что в Беларуси начинает устанавливаться капитализм, это более прогрессивный строй, чем казарменный коммунизм, но не хотелось бы, чтобы этот капитализм пошел путем Латинской Америки.

О собственных достижениях

- Своими личными большими достижениями я считаю Беловежское соглашение и вывод с территории страны ядерного оружия.

Через соглашение о создании Содружества Независимых Государств впервые с 1794 года Россия подписью Бориса Ельцина, а после ратификацией Думы, признала независимость Беларуси.

Более того, разделение Советского Союза, вопреки ожиданиям некоторых политических деятелей мира, удалось провести без гражданской войны.

Но величайшее достижение в 1990-х годах - это вывод ядерного оружия с территории Беларуси. Ведь его наличие на территории страны грозило уничтожением белорусской нации и даже Европы. Неужели мы бы использовали его, чтобы защититься от возможных агрессоров?

Про европейское государство для всех

- Изменения в Беларуси состоятся, трудно сказать, сколько это потребует времени, но они неизбежны. Я бы не хотел только, чтобы они были революционными, так как мы уже натерпелись от революций. Надо искать другие подходы.

Это не простой вопрос, который связан с тем же образованием. В стране есть те, кто отстаивает то, что мы - европейцы, и те, кто отстаивает идею «русского мира».

Я противник «русского мира», так как считаю, что Россия не заслуживает того, чтобы что-то диктовать Беларуси, идеологически и философски она не та страна, с которой можно брать пример.

Наша задача - развивать европейское государство для всех. То же, каким должно быть это государство, решается демократическим принципом - выборами.

И тут возникает такой вопрос: белорусов хвалят, что они всегда выживали при любых условиях, но нужно различать выживание от покорности. В принципиальных политических вопросах покорности не может быть, должен быть компромисс, взаимодействие между теми структурами, которые хотят смены политического строя на более демократичный.