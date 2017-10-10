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Фотофакт: По минскому Уручью гуляет домашняя свинья

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  • 10.10.2017, 10:58

Животное привязали на веревку на случай, если найдется хозяин.

В группе Facebook «Минск. Пропавшие и найденные собаки и коты» появилось сообщение о том, что в районе Уручья найдена свинья.

«Найдена свинья. Р-н Уручья, Новая Боровая, д. Копище», – написано в аккаунте, и оставлен номер телефона. CityDog.by позвонил по указанному номеру. Мужской голос ответил, что свинью местные жители увидели вчера.

– Животное привязали на веревку на случай, если найдется хозяин. Но сегодня свинью отпустили бегать, чтобы она искала себе еду сама. Никто ее не кормил. Я тоже не могу целый день за ней смотреть, – ответил мужчина.

В милицию очевидцы не обращались. По крайней мере, в РОВД Первомайского района таких звонков не поступало, сообщила CityDog.by официальная представительница ГУВД Екатерина Вершицкая.


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