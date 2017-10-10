Минский дизайнер придумал новый логотип города 10.10.2017, 11:13

Cаша Чеботарев нарисoвал символ города не на заказ и не для конкурса, а «по воле сердца».

Citydog.by рассказывал о схеме трамваев, которую разработал дизайнер Саша Чеботарев? Смотрите, он придумал еще и новый логотип столицы.

Изображения логотипов дизайнер выложил в своих аккаунтах в соцсетях. Саша рассказал CityDog.by, что нарисoвал символ города не на заказ и не для конкурса, а «по воле сердца».

– Он выполнен на основе шрифтовой композиции, основной идеей которой являются ворота Минска, встречающиеся любому приезжающему гостю столицы. Можно рассказывать про дополнительные смыслы, но это оставим внимательному читателю, – прокомментировал автор.

Также дизайнер отметил, что стремился соответствовать требованиям к логотипам: визуальная простота, разумная смысловая наполненность и продуманная система использования. Логотип вытягивается вверх-вниз, влево-вправо, а цвета можно адаптировать.