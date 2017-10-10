В Солигорске в руднике у машины отказали тормоза, а всю вину списали на машиниста 4 10.10.2017, 11:24

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Фото: REUTERS/VasilyFedosenko

Теперь, оправившись от серьезнейших травм, водитель-шахтер пытается доказать, что его обманули и незаконно лишили компенсации.

По словам потерпевшего Ивана Праскаловича, эта история произошла на «Беларуськалии» еще в 2016-м, однако лишь сейчас он нашел в себе силы предать ее огласке. Авария случилась в 4-м рудоуправлении (2-й «горизонт»).

Машинист подземной самоходной машины, которая доставляет людей в шахту, из-за неисправности механизма не справился с управлением. О том, что произошло в тот день, и как в итоге повело себя руководство, Иван Праскалович рассказал «Салідарнасці».

— Это было 22 июня 2016-го в шахте. В тот день я перевозил людей, — вспоминает мужчина. — Когда мы подъехали к большому уклону, я, как и предписывают правила, остановился, включил пониженную передачу и начал движение вниз. Вдруг заднюю часть машины стало подбрасывать. Судя по всему, были неисправны передние тормоза. Трясло, я ударялся головой о кабину и, в конце концов, потерял сознание.

Пришел в себя машинист лишь на следующий день в реанимации. К счастью, двое других шахтеров, которых он перевозил, не пострадали. А вот сам Иван получил серьезные травмы.

— У меня была закрытая черепно-мозговая травма, из головы был вырван кусок кожи, очень серьезный перелом ноги, — рассказывает собеседник. — Нога до сих пор беспокоит, не могу нормально ходить, начался артроз.

Пока Иван три месяца скитался по больницам, было проведено следствие. В результате был составлен акт, согласно которому вина за произошедшее ложилась на машиниста.

— Я только приехал домой после операции на ноге, не мог еще толком отойти от всего, плохо соображал, когда ко мне заявились инженер по технике безопасности и замначальника участка, — вспоминает Иван Праскалович. — Они вручили мне бумагу и попросили расписаться в журнале. Говорят, можешь даже не читать, просто надо поставить подпись, что мы тебе его привезли. Думать и читать мне было тяжело, поэтому я, поверив на слово, расписался.

Позже Иван узнал, что подписал акт по форме н-1, по которому вся вина за случившееся ложится на него, и соответственно, ни на какие выплаты за подорванное здоровье он рассчитывать не может.

Существенно изменилась и дальнейшая жизнь Ивана Праскаловича. Нынешнее состояние здоровья не позволяет ему работать в шахте. В результате его перевели на другой участок на должность уборщика территории.

— То есть я теперь дворник. Хотя имею среднее специальное образование. Зарплата моя нынче соответствующая — 350 рублей ($175)! И, естественно, никаких выплат, — отмечает в сердцах бывший машинист. — Причем, знаю, что моя история — не единственная. А официальный профсоюз не хочет такими делами заниматься.

В результате Иван Праскалович обратился в независимый профсоюз РЭП. Он также написал жалобу в прокуратуру. По его словам, дело уже возобновили.

Помогать машинисту взялся правозащитник Леонид Судаленко. Он пояснил ,что 100-процентная вина работника на производстве может быть в крайне редких случаях.

— Это возможно, только если работник был пьян. Ну или, например, залез на крышу и специально спрыгнул и сломал себе позвоночник. Во всех остальных случаях хоть какая-то, но вина нанимателя есть – будь то проблемы со спецодеждой, отсутствие инструктажа и пр., — поясняет правозащитник.

В случае с Иваном Праскаловичем первая ситуация невозможна, поскольку все машинисты перед выходом на смену проходят проверку, в том числе на алкоголь.

— Будем разбираться, — отмечает профсоюзный активист. — Хотя это очень показательно, что люди, состоявшие в официальном профсоюзе и выплачивавшие ему взносы, в подобных случае приходят к нам. Естественно, мы их не бросим, будем помогать.

Напомним, не так давно стало известно еще об одном происшествии на «Беларуськалии». Газосварщик Сергей Гринюк сломал позвоночник и ногу — его затянуло в транспортер, когда он ремонтировать ленту. Начальство убедило работника написать заявление о том, что он получил травму не на производстве, а упав с лестницы на даче.

В результате Гринюк лишился всех выплат. После того, как история была предана огласке, Следственный комитет Солигорска обязал «Беларуськалий» признать травму газосварщика производственной.