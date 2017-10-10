В Москве задержали директора фонда Навального 2 10.10.2017, 11:32

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Роман Рубанов отказался удалить из интернета фрагменты ролика «Он вам не Димон».

Директор ФБК Роман Рубанов сообщил о задержании судебными приставами у своего дома за невыполнение фондом постановления удалить из интернета фрагменты ролика "Он вам не Димон", передает "Немецкая волна".

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов во вторник, 10 октября, сообщил в Twitter о своем задержании, произошедшем рано утром у его дома. Как следует из постановления Федеральной службы судебных приставов, фотографию которого соратник оппозиционера Алексея Навального разместил на своей странице, задержание связано с невыполнением ФБК постановления удалить из интернета фрагменты фильма "Он вам не Димон", содержащие, в частности, сведения о предполагаемой взятке олигарха Алишера Усманова премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.