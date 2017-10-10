закрыть
10 октября 2017, вторник, 15:50
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Москве задержали директора фонда Навального

2
  • 10.10.2017, 11:32
  • 2,283

Роман Рубанов отказался удалить из интернета фрагменты ролика «Он вам не Димон».

Директор ФБК Роман Рубанов сообщил о задержании судебными приставами у своего дома за невыполнение фондом постановления удалить из интернета фрагменты ролика "Он вам не Димон", передает "Немецкая волна".

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов во вторник, 10 октября, сообщил в Twitter о своем задержании, произошедшем рано утром у его дома. Как следует из постановления Федеральной службы судебных приставов, фотографию которого соратник оппозиционера Алексея Навального разместил на своей странице, задержание связано с невыполнением ФБК постановления удалить из интернета фрагменты фильма "Он вам не Димон", содержащие, в частности, сведения о предполагаемой взятке олигарха Алишера Усманова премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.


Мнение

Будущее — это те, кто протестует
Будущее — это те, кто протестует Федор Крашенников
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель?
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель? Андрей Санников
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами Максим Винярский
Страна мадур
Страна мадур Ирина Халип


Интервью

Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям