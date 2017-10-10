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Вышел новый трейлер фильма «Звездные войны»

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  • 10.10.2017, 11:47
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Режиссер фильма посоветовал избегать трейлера.

Вышел новый трейлер фильма «Звездные войны: Последние джедаи» — восьмого эпизода киносаги. Американский режиссер Райан Джонсон, выступивший автором фильма, посоветовал не смотреть трейлер картины. Об этом он написал в Twitter, пишет сайт tut.by.

Кинематографист ответил на вопрос подписчицы: «Вы говорили, что нужно избегать любой информации до выхода „Последних джедаев“… Это касается и следующего трейлера?» — «Если не хотите спойлеров, избегайте его любой ценой», — написал Джонсон.

Он добавил, что трейлер «хорош». Ролик появился в сети во понедельник, 9 октября.


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