Вышел новый трейлер фильма «Звездные войны»3
- 10.10.2017, 11:47
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Режиссер фильма посоветовал избегать трейлера.
Вышел новый трейлер фильма «Звездные войны: Последние джедаи» — восьмого эпизода киносаги. Американский режиссер Райан Джонсон, выступивший автором фильма, посоветовал не смотреть трейлер картины. Об этом он написал в Twitter, пишет сайт tut.by.
Кинематографист ответил на вопрос подписчицы: «Вы говорили, что нужно избегать любой информации до выхода „Последних джедаев“… Это касается и следующего трейлера?» — «Если не хотите спойлеров, избегайте его любой ценой», — написал Джонсон.
Он добавил, что трейлер «хорош». Ролик появился в сети во понедельник, 9 октября.