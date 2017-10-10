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10 октября 2017, вторник, 15:50
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БТ не будет работать полдня

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Фото: ТАСС

Днем 11 октября будет полностью отключено теле- и радиовещание.

В связи с проведением профилактических работ днем 11 октября будет отсутствовать эфирная трансляция всех телевизионных и звуковых программ, сообщает пресс-служба Министерства связи и информатизации.

«В соответствии с графиками проведения технического обслуживания телевизионного и радиовещательного передающего оборудования на объектах РУП «Белтелеком» 11 октября по согласованию с телерадиокомпаниями будут проводиться профилактические работы на передающем, электросиловом оборудовании и антенно-мачтовых сооружениях с остановкой эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ», — говорится в сообщении Министерства.

Эфирная трансляция всех телевизионных и звуковых программ будет отсутствовать с 09.00 до 15.00 часов.


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