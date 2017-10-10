МВД приторговывает ячменной крупой? 17 10.10.2017, 12:40

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На пакете ячменной крупы в данных о производителе значится Министерство внутренних дел.

Лунинчанка прислала в редакцию media-polesye.by фотографию пакета крупы ячменной, приобретенной на днях в одном из магазинов райцентра. В выходных данных о производителе значится Министерство внутренних дел РБ.

- То ли это производитель? То ли расфасовщик? – интересуется покупательница.

Журналисты искали по выходным данным производителя - государственное предприятие «Одиннадцать», город Волковыск. На сайте значится, что основной специализацией предприятия является деревообработка, мебельное, швейное производство, изготовление продуктов питания, электротехнических изделий и т.д.

Значок с логотипом указывает, что все это – продукция уголовно-исполнительной системы.