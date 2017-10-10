Режим Путина дряхлеет вместе с ним 2 10.10.2017, 12:51

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Владимир Путин

Кремлю требуется обновление, но выбор возможных действий у него небольшой.

Владимиру Путину в минувшие выходные исполнилось 65 лет, таким образом он прожил дольше, чем 43% мужчин в России может надеяться, согласно данным Всемирного банка.

В прошлом же месяце он обогнал Леонида Брежнева по количеству дней, проведенных на главе Кремля. Таким образом, Путин стал российским лидером, который руководит страной дольше всех со времен Иосифа Сталина. Целое поколение выросло, зная только одного российского президента. Путин стареет, а его "путинизм" становится устаревшим.

Об этом в своей статье пишет обозреватель Radio Free Europe Radio Liberty Брайан Уитмор, добавляя, что Кремль понимает этот факт, готовясь к ритуалу легитимизации, который в России называют "выборами".

"Кремль знает об этом, но у него на самом деле не так много вариантов, как можно освежить, перезапустить и вдохнуть новую жизнь в режим, который переживает стагнацию", - пишет Уитмор.

Провести экономические реформы в России - это не вариант, потому что так будет уничтожена коррупция и кумовство, которые питают режим. А учитывая то, что российские войска разбросаны в Украине и Сирии, то новой военной авантюры вряд ли стоит ждать.

Поэтому, по мнению обозревателя, Кремль решил заняться функциональным эквивалентом "косметического ремонта". Начиная со второй половины сентября Путин уволил не менее 7 губернаторов, а также региональных лидеров Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Самары, Дагестана, Приморского края, а также Орла и Нижнего Новгорода. И это лучшее, что может сделать Кремль, чтобы "придать устаревшему режиму свежий вид".

Путин достиг долговечности правления Брежнева. И теперь он будет отчаянно пытаться избежать появления стагнации, которая была характерна для лет под руководством бывшего советского лидера.

Напомним, что в день рождения Путина по России прокатилась волна акций протеста. Около 300 человек были задержаны. Демонстранты требовали допустить оппозиционера Алексея Навального к президентским выборам, а также устранения Путина с должности.