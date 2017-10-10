Александр Карницкий: Во Францию летим с мыслями — взять очки 10 10.10.2017, 13:24

Фото с сайта telegraf.by

Полузащитник сборной Беларуси по футболу поделился ожиданиями от матча против Франции.

— Нельзя сказать, что дебют получился удачным, все-таки команда проиграла. Во Францию летим с теми же мыслями, что были при подготовке к голландцам, — взять очки. Но при этом понимаем, что французы будут сверхмотивированными, потому что при определенном раскладе они могут скатиться с первого места и оказаться в стыковых матчах. Плюс ожидается аншлаг — почти 80 тысяч человек на стадионе. Плохо сыграть при такой поддержке хозяева просто не будут иметь права, - рассказал Александр Карницкий sportpanorama.by.

— То, что вы дебютируете в сборной в матчах с топовыми командами, придает дополнительных положительных эмоций?

— Не сказал бы. Просто всегда интересно на фоне таких соперников себя проверять.

— С каким результатом не стыдно будет возвращаться в Беларусь?

— Думаю, с одним очком точно. Но все равно постараемся показать максимум, отобрать очки. А в футболе все реально. Люксембург отобрал очки у французов на выезде. Почему бы нам не попробовать?

Напомним, сегодня национальная сборная Беларуси по футболу финиширует в отборочном турнире чемпионата мира-2018. На "Стад де Франс" в Сен-Дени команда Игоря Криушенко сразится с французами.