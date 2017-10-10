Зампред Светлогорского райисполкома не «вписался» в калитку 14 10.10.2017, 13:28

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Виталий Тукач

Чиновник обвиняется в превышении служебных полномочий.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении первого заместителя председателя — начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Светлогорского райисполкома.

По версии следствия, в апреле 2017 года обвиняемый дал указание изготовить металлические ворота и калитку и установить их на его личном участке, где чиновник строил дом. По распоряжению обвиняемого это все изготовили за счет средств одного из сельхозпредприятий района, пишет tut.by.

— Должностному лицу предъявлено обвинение в умышленном совершении действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, совершенных лицом, занимающим ответственное положение, из корыстной заинтересованности, повлекших причинение существенного вреда государственным интересам, выраженным в подрыве авторитета государственной власти, — сообщили в СК.

Чиновник взят под стражу.

Судя по всему, речь идет о Виталии Тукаче — он все еще значится в должности на сайте исполкома. Назначили его начальником управления сельского хозяйства и продовольствия, первым заместителем председателя райисполкома в июле 2016 года.

Виталий Тукач родился и вырос в деревне Дуброва Светлогорского района. В 2001 году окончил Жиличский сельскохозяйственный колледж, высшее образование получил в Гродненском государственном университете по специальности «плодоовощеводство».

Трудовой путь Виталий Тукач начал в 2004 году на Могилевщине заместителем председателя сельскохозяйственного производственного кооператива в колхозе имени Пушкина. С ноября 2004 года — заместитель директора по идеологии, главный агроном КСУП «Березина». По истечении трех лет работы — главный агроном филиала РУП «Гомельэнерго «Дубрава-Агро». С 4 июня 2013 года — директор КСУП «Вежны».