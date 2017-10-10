«Мы тебе всей страной подарок сделаем, только вернись» 11 10.10.2017, 13:46

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Сегодня день рождения Максима Мархалюка, возвращения которого ждет вся Беларусь.

10 октября исполняется 11 лет Максиму Мархалюку из агрогородка Новый Двор Свислочского района Гродненской области. Пропавший 16 сентября мальчик до сих пор не найден, пишет b-g.by.

В первую минуту после полуночи в группе «ВКонтакте» «Поиск Беларусь Максим Мархалюк» появилось сообщение: «Ну вот и 10 октября. Сегодня День Рождения у нашего Максима. Что я хочу пожелать, да и не только я, а все, одно желание у нас — чтоб ты, Максим, вернулся домой ! Тебе все очень ждут и верят только в хорошее. С Днем Рождения ! Всего тебе самого хорошего и светлого в этой жизни! Расти здоровенький, счастливенький, на радость родителям и нам Всем. С Днем Рождения!»

В комментариях под этой записью пользователи соцсети поздравляют Максима и надеются, что именно сегодня произойдет чудо и в свой день рождения мальчик вернется домой:

«Всей страной отмечать будем твой День Рождения, только вернись. Ты не забудешь этот день никогда!!!»

«Мы тебе всей большой страной подарок сделаем, какой пожелаешь, только вернись, с днюшечкой, наш хороший мальчик, наш уже сынок».

«Максимушка. Солнышко. Тебе сегодня исполнилось 11 лет. Желаю тебе побыстрее вернуться домой живым и здоровеньким. Обрадовать своих маму (она вся извелась, не спавши ни днем, ни ночью), папу (он мужчина и он переносит эту боль по своему), бабулю (которая тоже плачет и переживает) и к своему брату, он тоже ждет тебя. Максимка, вся Беларусь ждет тебя. Малыш, да не только мы, в каждой стране есть люди, которые за тебя волнуются. Возвращайся быстрее, найдись, дай знать, как тебя найти… Ведь ты теперь наш сынуля».

Напомним, Максим Мархалюк ушел в лес за грибами вечером 16 сентября и не вернулся. Родственники стали искать его, но безрезультатно. В 22.13 родители сообщили в милицию. К сожалению, мальчик ушел в лес без мобильного телефона. 26 сентября по факту его безвестного исчезновения Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По запросу управления уголовного розыска УВД Гродненского облисполкома 2 октября мальчик был объявлен в международный розыск.

В начале октября в польских СМИ появилась информация, которая могла быть связана с пропавшим Максимом: в польскую полицию обратился дальнобойщик, который сообщил, что в спальном отсеке его фуры прятался, а потом сбежал мальчик. Это произошло в 100 км от белорусско-польской границы. К сожалению, польский след Максима не подтвердился: позже водитель не опознал Максима Мархалюка по фото, заявив, что подвозил другого мальчика.