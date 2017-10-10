Николай Черноус: Только и слышны разговоры - когда мы его уберем? 6 10.10.2017, 13:49

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Николай Черноус

Чиновникам в Дроздах мед, а люди страдают.

На стол Лукашенко положили новый декрет о «тунеядцах». Эксперты заявляют, что новый документ может поделить белорусское общество на «касты». «Тунеядцев» обложат специальным «коммунальным оброком»: в зимнее время за обогрев безработные будут платить в пять раз больше. Конечно, «дворянское сословие», которое неплохо устроилось на своих «вотчинах» в «Дроздах», не интересуется проблемами «простых смертных». Но все мы знаем, что народное терпение не может быть вечным.

Чего ожидать от новых «тунеядских жировок», станут ли манипуляции с декретом №3 катализатором новых протестов, чем живут простые белорусские «тунеядцы» - cайт Сharter97.org спросил у барановичского активиста и предпринимателя Николая Черноуса:

- Обновленный декрет №3 поднимает для «тунеядцев» плату за зимнее отопление в пять раз. Знают ли власти, что творят?

- Всем кажется, что народ согласен на все эти решения, но увидете, белорусы дадут осенью бой. Как только поднимут, то народ без приглашения выйдет на площадь.

Раньше никто ни к кому не приходил, а теперь все стоят, «кучкуются» и только слышны разговоры: Когда это свершится? Когда мы его уберем?

- Ждать ли нам повышения cтоимости жировок у жителей Дроздов?

- Люди так и говорят: наши деньги все в Дроздах. Никто не обсуждает эти декреты, этих тунеядцев, все разговоры о том, когда мы уберем Лукашенко. Ведь им в Дроздах мед, а все страдают. Лукашенко постоянно разыгрывает роль обманутого. Каждый год пробуют «пропихнуть» какие-то законы, пытается заигрывать с народом. Но белорусы – не дурачки. Все понимают, что абяцанки-цацанки, а дурню радость. Даже бабки в деревне все понимают.

- Как далеко могут зайти власти в исполнении скандального декрета №3? Ведь заплатить за отопление в пятикратном размере для безработного – просто нонсенс. Разбудит ли это людей?

- Cовершенно верно! Разбудит! Когда-то же настанет конец. Где эти деньги найти, чтобы заплатить налог на «тунеядство». У людей пенсии мизерные, зарплаты никакие, а некоторые и того найти не могут. Вот у меня знакомый есть, высшее образование, преподаватель – нету работы. Приходит ко мне, я ему пишу справку, что у меня вакантных мест нет. Нету работы. Как жить? Он картофель сеет, капусту и с этого живет. Натуральное хозяйство – что посеял, то и съел. Именно на этом «подножном» корме человек теряет гемоглобин. Мясо не ест, фрукты не может себе позволить, человек весит 45 килограмм. Представьте, что ему делать, только и ждет этой протестной осени.