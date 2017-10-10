«Ошибаться надо – это хорошо!» 2 10.10.2017, 14:10

1,394

Создатели первого белорусского акселератора рассказали, как сделать бизнес с нуля.

По статистике, «смертность» стартапов составляет около 90%, причем 40% таких проектов закрываются в первый же год. Есть и другие данные: из 100 выживших стартапов всего 1 «выстреливает» по-крупному. Не сложно подсчитать: чтобы в стране появился очередной MSQRD, должно быть создано и запущено как минимум 1000 проектов.

Хотя их конверсию в успешные компании можно и повысить – за счет так называемых стартап-акселераторов. Сейчас они очень популярны, например, в Израиле, где крупные компании проводят отбор проектов, находят среди них потенциально жизнеспособные и работают вместе с командами на протяжении определенного времени: помогают с анализом рынка, обучают и, конечно, находят инвесторов и бизнес-ангелов.

Недавно подобный акселератор стартовал и в Беларуси. Взялась за эту идею TDI Group.

О том, как рекламное агентство стало продвигать страртапы, Myfin.by рассказали Павел Гордон, соучредитель TDI Group, и партнер компании, сооснователь акселератора InSight Сергей Дробышевский.

– TDI Group когда-то тоже создавалась практически с нуля: 11 лет назад меня попросили найти промоутеров в регионах, они отработали хорошо и я решил предлагать такую услугу разным агентствам, ̶ говорит Павел Гордон.

За 11 лет компания, которая специализируется на ивентах и промоакциях, превратилась в агентство полного цикла и пять лет назад вышла на российский рынок.

– Многое мы делали методом проб и ошибок, за что часто приходилось расплачиваться. То же решение о выходе в Россию было достаточно спонтанным. В итоге многое сделали не так. Но нужно было встать на этот путь, чтобы понять, что именно было сделано неправильно, ̶ продолжает бизнесмен.

Среди основных вещей, которые были не учтены при выходе на рынок восточных соседей, Павел отметил другой менталитет и культуру работы.

– Была ситуация, когда мы отправили письмо клиенту, оно попало в спам, а мы, как принято по стандарту, не перезвонили ему. И в итоге нам заблокировали работу со всеми подразделениями этого клиента на три месяца. Вообще, было много неудач. Например, за полгода проиграли 21 тендер подряд. Но в итоге все это позволило скопить колоссальный опыт, которым мы и захотели поделиться с начиняющими бизнесменами, ̶ подчеркивает Гордон.

Так был создан акселератор InSight. Его бизнес-модель выгодна трем сторонам: стартапам, инвесторам и организаторам.

Белорусские программисты зачастую работают на аутсорсе и создают проекты для других бизнесов. Но ведь одно дело сажать яблони и получать деньги только за вырытые ямы, а другое – собирать с них урожай.

Сами же выйти на рынок с идеей многие не рискуют – у них другой способ мышления, они отвечают за техническую часть, а правильно провести анализ целевой аудитории, обеспечить маркетинговую поддержку не могут.

– Кроме того, многие стартаперы очень горят своей идеей. И им тяжело пойти опросить большое количество людей, не расхваливая проект, а спрашивая, что в нем не так, ̶ отмечает Сергей Дробышевский. – И как раз в этом наша компания окажет им поддержку.

К тому же часто бывает так: проблема найдена, но она актуальна для узкого круга людей. Или есть проблема, есть решение, но люди за него не готовы достаточно платить. И проект нужно менять.

– Но ошибаться надо, это хорошо. В других странах стартаперы абсолютно спокойно реагируют на неудачи: не получилось – идем в другой проект. У нас пока несколько иначе, ̶ продолжает Дробышевский.

Выгода же для инвестора состоит в страховании своих рисков. Многие белорусские бизнесмены не против вложиться на ранней стадии в какой-то проект, так как при этом инвестиции минимальны. Но велики риски.

– Мы же будем предлагать инвесторам уже те проекты, которые мы отобрали, посоветовавшись с фондами, – говорит Павел Гордон.

В проекте инвестор получает долю в 4-8%, столько же уходит самому акселератору. То есть в итоге стартап отдает 8-16%. В венчурной истории это немаленькая сумма, поэтому в InSight будут стремиться минимизировать ее.

У многих инвесторов возникает вопрос: почему я вкладываю 10-20 тысяч и получаю всего 4-8%?

Но одно дело, когда вы вкладываетесь, например, в кафе – там доля инвестора должна быть куда больше, так как маловероятно, что этот бизнес через несколько лет будет стоить в разы дороже. И другое дело ̶ интеллектуальная собственность, которая, наоборот, обладает свойством со временем значительно расти в цене.

– Мы хотим создать новую для Беларуси экосистему, когда каждый может попробовать поучаствовать в том или ином стартапе. Это будет хорошо для экономики всей страны в целом, – резюмирует Гордон.