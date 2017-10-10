Жильцы минского дома взбунтовались и сражаются с ЖКХ в суде 5 10.10.2017, 14:21

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Фото: Евгений Ерчак/TUT.BY

Минчане с улицы Пономарева решили идти до конца и не останавливаться.

Судебные иски по части капремонтов — пока еще большая редкость. Первый резонансный случай, напомним, был два года назад: жильцы панельной хрущевки судились за то, чтобы им вернули отчисления за капремонт, которого не было. Деньги тогда людям не вернули, зато капремонт сделали. И вот новый суд. Теперь жильцы дома на улице Пономарева, 4а подали иск в суд на ЖКХ и администрацию Первомайского района. Основное их требование — сделать капремонт по старым нормам: с заменой окон, отопления и термошубой. Судья разнесла в пух и прах, казалось бы, идеально составленный иск, пишет tut.by.

В чем суть?

В минувшую пятницу в суде прошло первое заседание по делу, где рассматривалось исковое заявление «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг и понуждении к выполнению надлежащего капитального ремонта дома 4а по улице Пономарева». Интересы 92% собственников жилья представляла Ирина Титоренко, которая проживает в одной из квартир этой хрущевки. Еще три жильца проходили по делу как свидетели. Ответчиком по иску выступали администрация и КУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Первомайского района.

Предыстория такая: в панельной хрущевке 1972 года (дому уже 45 лет), уверяют жильцы, ни разу не было текущего и капитального ремонтов. Ссылаясь на нормы технического кодекса, люди подсчитали, что первый капремонт в их доме должен был состояться в 1997 году, через 25 лет эксплуатации. В реальности же перспектива капремонта появилась только в 2014 году, когда здание было внесено в график капремонта:

«Согласно перспективной программе капитального ремонта жилищного фонда УП «ЖРЭО Первомайского района города Минска» на 2005−2015 год капитальный ремонт планировался начиная с 2011 года, затем на 2014 год дом был внесен в график капитального ремонта. Далее срок начала капитального ремонта был перенесен на 2015 год. В итоге нам объявили о начале капитального ремонта в декабре 2016 года», — говорится в исковом заявлении жильцов.

Истцы уверены: раз дом был поставлен в планы на капремонт в 2014 году, то и ремонтироваться он должен по старым нормам, а не по тем, что вступили в силу 21 апреля 2016 года (постановление Совмина № 324, напомним, в нем из перечня обязательных работ были исключены утепление термошубой, замена окон, покраска подъезда).

Пока местные жители готовили иск в суд, капремонт в их доме почти закончился.

— Но объемы работ по капитальному ремонту нашего дома занесены в проект на основании актов осмотра состояния здания работниками ЖЭС-118 выборочно, уже в начале работ по капитальному ремонту, которые не были согласованы с жильцами нашего дома, — рассказала местная жительница Надежда Ивановна. Позже она попытается рассказать об этом суде. — Поквартирного обследования не проводилось. Ни одной комиссии, которая должна составить акт обследования дома и квартир, не было на протяжении 45 лет. Наш дом за это время износился.

Панельные стены очень тонкие, теплоизоляция отсутствует, щели в стыках панелей были сразу же после сдачи дома в эксплуатацию. В эти щели на протяжении 45 лет затекала дождевая вода. Зимой во многих квартирах промерзают стены, образовалась плесень. Дом строили солдаты дисбата на скорую руку к генеральским сборам по проекту, не соответствующему нашим климатическим условиям. Износилась система отопления и водопровода. Трубы и батареи забиты окалиной, давно прогнили и дают течь во многих квартирах. Электрика находится в аварийном состоянии. На протяжении последних лет было много случаев самовозгорания электрических проводов. Ничего из перечисленного в капитальный ремонт нашего дома не включено. Но если стены промерзают, появилась плесень, граждане имеют право на утепление за бюджетные деньги…

Что было в суде?

Первое потрясение, которое ожидало жильцов дома в зале суда, это то, что истцом по иску была признана только одна жительница дома — Ирина Титоренко. Судья Татьяна Малькова объяснила, что исковое требование написано от имени одного человека и подписано им же. В счет не были приняты собранные подписи остальных жильцов дома, которые прикрепили к исковому заявлению. В итоге иск, задуманный как коллективный, рассматривался в рамках одной квартиры, принадлежащей Ирине Титоренко. Суть его заключалась в «ненадлежащем исполнении услуг по капремонту» в квартире истицы.

Проблем в квартире Ирины и правда хватало на целый иск — капремонт не спас ни от промокания стен, ни от плесени. Но люди-то рассчитывали отстоять права всего дома. А по факту вынуждены были давать свидетельские показания в рамках одной квартиры.

Например, свидетелю по делу Надежде Ивановне, которая тоже проживает в доме на Пономарева, 4а, судья задала вопрос: «Наблюдались ли в квартире истца промерзания, затекания и когда?». Женщина ответила, что в мае 2017 года видела мокрое пятно на стене в квартире Ирины.

— Обращалась ли истец в эксплуатирующую организацию по факту устранения следов замокания? — уточнила судья Татьяна Малькова.

— Не знаю, обращалась ли истец в ЖЭУ, но о проблеме она точно говорила на общем собрании жильцов и представителей ЖРЭО. Мы вообще рассчитывали на капремонт, который все это устранит, — рассказывала Надежда Ивановна.

— Обращалась ли истец в ЖКХ для того, чтобы заключить договор для оказания услуг по капремонту на своих условиях? — задала вопрос судья.

Надежда Ивановна потерялась. Она никак не могла принять тот факт, что иск рассматривается в рамках квартиры Ирины Титоренко. Женщине приходилось по нескольку раз отвечать на один и тот же вопрос, сформулированный в разных вариациях, но имеющий одну суть.

А суть была в том, что Ирина, имея проблему не одного дня — промокание стены и плесень — письменно не обращалась в эксплуатирующую организацию (ЖЭУ) с просьбой ее решить. Кроме этого, истица заключала договор на услуги по проведению капремонта в том объеме, который был предложен, поэтому и не может утверждать, что капремонт не был оказан в полном объеме. То есть никто не должен был утеплять дом, раз этого не было оговорено в договоре.

Также, по мнению суда, Ирина Титоренко не обращалась к подрядчику и заказчику с тем, что капремонт в данной части (речь о промокании стен и плесени. — Прим. TUT.BY) произведен некачественно.

Надежда Ивановна пыталась спасти ситуацию и еще раз напомнила, что «промокание стен у истицы видно и без экспертизы». Также напомнила, что такая проблема существует почти во всем доме. Но когда судья попросила уточнить конкретный период замокания стены или хотя бы вспомнить, было это «до» капремонта или «после», Надежда Ивановна ответила, что «не знает точно».

Затем в суде выступил еще один свидетель — житель дома 4а Александр Палеев. Он старался говорить и о квартире истицы, и о доме в целом. Рассказал о том, что дом не утеплили термошубой, не заменили окна, трубы отопления.

— Почему эти виды работ должны были осуществить? Исходя из каких норм? Каким образом истец мотивировала вам выполнение этих работ в ее квартире? — уточняла Татьяна Малькова.

Александр терялся.

— Истец сверхдоговор заключила, супердоговор, или у нее есть какие-то льготы, позволяющие это сделать? Какая правовая основа этих работ? — уточняла судья.

Вопросы остались без ответов.

Что в итоге?

Поскольку рабочий день подошел к концу, суд не успел вынести решение по иску. До 11 октября был объявлен перерыв. Жильцы дома 4а задержались на ступеньках суда Первомайского района. Люди переживали, что заседание ничего не решило, что придется еще раз идти в суд.

— Надо будет правильно иск составить, чтобы интересы всех жильцов соблюдались, а не только одной квартиры, — сказал Александр.

— Это же придется снова обойти все квартиры, собрать подписи, — расстроилась Надежда Ивановна. — Я больше не пойду! Некоторые уже были недовольны тем, что все затягивается (иск суд принял только с третьей попытки жильцов. — Прим. TUT.BY). К кому-то только второй раз зашли в квартиру, чтобы плесень на стене сфотографировать, а на нас смотрят уже недовольно и спрашивают, не надоело ли…

Ирина Титоренко уверена, что в этой истории рано ставить точку.

— Нам пока по этому иску не отказали. Откажут — пойдем дальше, не остановимся. У нас есть дома, которые столкнулись с такой же проблемой.