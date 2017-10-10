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Сергей Долидович: У меня одна дорога в Пхенчхан – быть самым сильным в стране

  • 10.10.2017, 14:23
Сергей Долидович

Белорусский лыжник заявил, что для того, чтобы отобраться на Олимпиаду-2018, нужно быть самым сильным в команде.

«У меня одна дорога в Пхенчхан – быть самым сильным в стране. Тогда, наверно, повезут меня. Я хочу попасть туда, потому что я попаду туда. Хочу доказать, что я могу. А дальше пускай выбирают», – сказал известный белорусский спортсмен Сергей Долидович в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5». Об этом сообщает by.tribuna.com.

Напомним, Сергей Долидович собрал необходимую сумму для поездки на Олимпиаду.


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