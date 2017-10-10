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«Огульно обвинил око государево»

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  • 10.10.2017, 14:32
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В РФ прокуратура выясняет, кто вызвал на допрос блогера из-за «Незнайки на Луне».

Прокуратура Краснодарского края РФ опровергла сообщения о вызове на допрос администратора паблика «Радикальные мечтатели» Михаила Малахова из-за поста с цитатой из «Незнайки на Луне».

Как сообщили «Медузе» в пресс-службе краевой прокуратуры, после появления в СМИ сообщений о вызове Малахова на допрос они обзвонили все районные прокуратуры. Ни в одной из них о Малахове не слышали, на опрос не вызывали и претензий не имеют, заявили собеседники «Медузы».

«Огульно обвинил правоохранительные органы, око государево», — сказали в пресс-службе, добавив, что Малахов, сообщая о вызове на допрос, указал старый, а не действующий адрес прокуратуры.

Житель Краснодара Михаил Малахов — администратор паблика «Радикальные мечтатели» в соцсети «ВКонтакте» — 9 октября заявил, что его вызвали на допрос в прокуратуру из-за публикации цитаты из «Незнайки на Луне» и «нескольких других постов». Фрагмент из книги о Незнайке, в котором говорится, что полицейские грабят людей, сами выдумывая законы, был опубликован 28 марта.

В интервью «Открытой России» Малахов заявил, что в прокуратуре ему сказали, что получили заявление с просьбой проверить пост с цитатой из «Незнайки» на предмет разжигания ненависти к социальной группе «полицейские» (статья 282 УК).

У паблика «Радикальные мечтатели» около 1300 подписчиков.


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