Белорусский строитель в Польше: €1000 «белой» зарплаты со старта и жилье 14 10.10.2017, 14:35

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Минчанин, работавший на капремонтах в Беларуси, решил уехать в Польшу.

История минчан из видного дома в центре столицы, оставшихся один на один с ремонтируемой в сезон дождей кровлей, взволновала многих. Подобная ситуация (с различной степенью критичности последствий) повторяется, увы, из года в год в разных частях города и страны. О том, почему все происходит так нелогично и недружественно по отношению к жильцам, решил рассказать Марк. Молодой человек некоторое время трудился в подрядной фирме, выполняющей в том числе капремонты, и знает, «как это работает». Удивительный опыт с зарплатой в конверте, штрафами и вечной нехваткой материалов подвиг минчанина завязать с работой в Беларуси и начать готовить документы для переезда в Польшу, пишет onliner.by.

Для капремонта нанимают самых дешевых подрядчиков

По большому счету коммунальщики ремонтом сами не занимаются. Штат сотрудников небольшой, и они успевают закрывать только экстренные задачи: где-то подкрасить, подремонтировать, поменять лампочки, починить водопровод. Но не больше. Когда предстоят масштабные работы (особенно капремонт), в дело вступают подрядчики.

Происходит это так: обслуживающая организация объявляет тендер и получает заявки. Принцип простой: кто предложит меньшую цену по сметам, тот и выиграл. О качестве речи особо и не идет. И даже если руководство ЖРЭО или другой эксплуатирующей организации понимает, что идеальной работы на доме не будет, поделать ничего не может. Если они вдруг выберут более дорогого подрядчика, начнутся вопросы: почему эта фирма? Есть же дешевле. Значит, вы получили откат? Закончиться это может очень плохо, поэтому все и всегда берут самого дешевого подрядчика. Такова система, руки у коммунальщиков связаны.

Небольшие фирмы демпингуют, а потом отыгрываются на зарплатах рабочих

Заявок, как правило, приходит очень много. Подавляющее большинство — от небольших фирм со штатом до 30 человек (они-то и перехватывают заказы). Все компании имеют лицензии на строительные работы, с недавних пор с этим стало очень строго. Но я вам скажу честно: получить лицензию не составит никакого труда — достаточно набрать в штат людей с «корочками» Белстройцентра. Работать на объектах они не будут, главное, чтобы документы были в порядке. А вот непосредственно выполняет работы зачастую кто попало.

К тому же в таких небольших фирмах, где специалистов откровенно не хватает, почти всегда есть проблемы со своевременной закупкой материалов. Этим просто некому заниматься. Поэтому вечно чего-то не хватает. В моей практике случаев мини-ЧП было море: перед тем, как приступить к делу, мы, рабочие, составляем список того, что необходимо. Часть привозят, часть нет, но настаивают на том, чтобы мы приступали к работе: все-таки сроки установлены. И вот раскрываем мы крышу, зная, что тентов, которые должны защитить «голый» участок от дождя, нет. По закону подлости начинается дождь, заливает сразу несколько квартир на нескольких этажах. А ты поделать ничего не можешь. Доходило до того, что мы обычную дрель взамен сломавшейся могли ждать чуть ли не неделю.

Остро стоит вопрос и денег: максимально сбив ценник, руководство фирмы все же не хочет терять прибыль. Поэтому начинается экономия — на материалах, оборудовании и людях. Могу сказать, что основная строка экономии — зарплата работников.

Нанимая людей, обещают хорошую зарплату за тяжелый труд. К примеру, кровельщикам-профессионалам сулили 1600—2000 рублей. Попотев, их реально можно заработать, но с условием, что будут все материалы и ничего не придется ждать. Но по факту выходило в разы меньше. Как это делается? Очень просто: залило несколько квартир из-за того, что тенты не привезли, — покрываться ремонт будет из твоей зарплаты (насчитанные суммы ущерба делятся на бригаду). И неважно, что это не от тебя зависело. Редкий работодатель признает свою вину. К тому же со всеми заключают договоры подряда, в которых прописана чуть ли не минимальная зарплата. Остальное — в конверте, а уже получишь ты это или нет — большой вопрос.

В итоге работать в таких фирмах остаются только пьющие (им сразу озвучивают зарплату значительно ниже). А как они работают — день что-то поделал, на другой ушел в запой. Начинается простой на объекте, а крыша в это время может стоять раскрытая. Да и качество хромает, не будет алкоголик стараться промазывать каждый шов, стык и прочее.

Все надоело, уезжаю в Польшу

Стабильности в такой работе нет вообще — никогда не знаешь, какую зарплату увидишь в конце месяца. Зато прекрасно понимаешь, что все потери, форс-мажоры лягут на твои плечи. Поэтому я решил менять не сферу деятельности, а страну. Сейчас квалифицированные работники очень востребованы в Польше — рекрутеры рыщут в поисках специалистов.

И я посчитал, что можно рискнуть, — сейчас оформляю документы. Официальное трудоустройство, бесплатная рабочая виза, €1000 «белой» зарплаты со старта, предоставляется жилье. С польским языком больших проблем нет: похож на белорусский, общий смысл понять всегда можно. Звали меня и в Литву, но там зарплата меньше. Думаю, через месяц-два перееду. Потом расскажу, как устроился и какие впечатления.