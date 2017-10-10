Как развлекались минские гимназисты 100 лет назад 10.10.2017, 14:54

24 января 1803 года в современной столице Беларуси была основана Минская мужская правительственная гимназия.

Как ее ученики парализовали работу телеграфа, шутили над церковными служителями и предавались запретным радостям, свидетельствуют сохранившиеся документы Национального исторического архива Беларуси, пишет tut.by.

Здание Минской мужской гимназии. Напротив — почтово-телеграфная контора. Открытка 1913 года. Иллюстрация: Российская национальная библиотека

Петарда под колеса конки

В один из октябрьских дней 1909 года на главной минской улице Захарьевской (теперь проспект Независимости) произошло странное событие. В полуденный час под колесами конки, забитой людьми, раздался громкий хлопок. Обезумевшие лошади резко свернули с пути и помчались в сторону проходящей публики и стеклянных витрин магазинов. Только умелые действия кучера, обуздавшего животных, предотвратили трагедию. Пассажиры конки, еще помнящие лихие взрывы революции 1905 года, с криком разбежались по сторонам. Случившееся породило множество версий, вплоть до покушения на убийство присяжного поверенного, ехавшего в конке.

Полиция города безуспешно пыталась найти нарушителя спокойствия. Этот случай мог бы остаться очередной городской тайной, если бы через пару дней в кабинет директора Минской мужской гимназии Сергея Васильевича Преображенского не пришли ученики 3-го класса Сергей Ковальков и Яков Мельцер, которые сознались в содеянном. Играя в серсо (подбрасывание обруча и ловля его палочкой), они поспорили с товарищами, что проигравший бросит петарду под состав конки. Проиграл Яков. Сознаться в своем поступке мальчишек побудила поднявшаяся шумиха, а отнестись к выбору наказания просили «милосердно». По итогу Сергея и Якова наказали трехчасовым арестом, отбывать который пришлось в выходной воскресный день.

Ученик Минской мужской гимназии Яков Мельцер. Фото: Национальный исторический архив Беларуси

За свою более чем столетнюю историю гимназия стала свидетелем множества шалостей своих подопечных. В стенах ее первого здания, сохранившегося до нашего времени по адресу: площадь Свободы, 23, шумели, списывали, развлекались на переменах мальчишки со всего края, некоторым из которых предстояло повлиять на ход истории. Это поэт Томаш Зан, композитор Станислав Монюшко, географ и зоолог Тадеуш Дыбовский. В 1844 году гимназия переехала в специально построенное здание на Губернаторской улице (теперь Ленина), в котором, к примеру, учились будущие деятели белорусского национального движения братья Антон и Иван Луцкевичи, поэт Янка Лучина, юрист и литературовед Владимир Спасович, писатель Ядвигин Ш. и художник Фердинанд Рущиц.

Шутки в церкви и исключение за запись в дневнике

Правила поведения гимназиста, печатавшиеся в конце их дневников, современному школьнику могут показаться драконовскими: нельзя появляться в кондитерских, трактирах, ресторанах и гулять позднее 7 часов вечера. Нельзя появляться в общественных местах не в ученической форме, толпиться и шуметь у стен гимназии. За нарушение установленных правил гимназистам грозил арест (оставление на несколько часов в гимназии в выходной день) или вовсе исключение. А это для родителей, плативших от 70 рублей в год за обучение, было неприятным событием. Но мальчишки не были бы мальчишками, если бы не пытались жить по своим правилам, часто попадая в газетные сводки и документы гимназии.

Фото: из фондов Национального исторического музея Республики Беларусь

Рано утром, к 8 часам, по минским улицам спешили на учебу юноши в темно-синих полукафтанах с посеребренными пуговицами, темно-серых штанах и фуражках с буквами «МГ» на околышке над козырьком. Учебный день непременно начинался с молитвы: православные молились в специально устроенной при гимназии домовой церкви, католики, иудеи и мусульмане — в обычных классных кабинетах. Религиозное воспитание юношей занимало значительную часть в гимназической учебной программе. Закон Божий преподавался наравне с такими предметами, как алгебра, физика и космография. И когда речь на уроках заходила о сотворении мира, то у мальчишек в голове была полная каша.

Когда учитель в приготовительном классе гимназии диктовал задание на следующий урок, то семилетний Леон Лютцау вздохнул и произнес: «Выучить черт знает что». Когда преподаватель выхватил его дневник, чтобы записать замечание, то напротив своего предмета увидел незаконченную надпись: «Закон Божий — выучить черт зна…». Через пару дней ребенка забрали из гимназии, куда он больше не вернулся.

Дневник ученика 4 класса Минской мужской гимназии. Фото: Национальный исторический архив Беларуси

Само по себе религиозное воспитание, помимо теоретических знаний о Ветхом и Новом Заветах, подразумевало развитие у мальчишек «смирения, кротости и терпения». Закреплялось это при посещении богослужений — как в дневное время, так и во время «всенощных бдений». В одну из ночей на службе в Минском кафедральном соборе (теперь в здании находится концертный зал «Верхний город») десятки мальчишек, борясь со сном, внимали словам священника и молились.

Второклассник Игнат Селицкий, чтобы ободрить и развеселить товарищей, стал незаметно задувать огонь лампады у иконы святого. Церковный послушник, покачав головой, ответственно перекрестился перед иконой и вновь зажег лампаду. Не прошло и минуты, как она вновь погасла. Обеспокоенный послушник вновь повторил свои действия, теперь уже усердно помолившись. Но и это не помогло: огонь в лампаде продолжал таинственно гаснуть.

Гимназисты ободрились. Еле сдерживая смех, они наблюдали за несчастным церковным послушником, судорожно крестившимся и зажигающим лампаду раз за разом. Не сойти с ума ему удалось лишь благодаря классному наставнику, заметившему виновника. Подбадриваемый хохотом одноклассников, Игнат пытался тушить уже все свечи поблизости. Наказание юному проказнику пришлось отбывать серьезное: 6 часов ареста — по два часа каждое воскресенье.

«Зайчики», которые парализовали телеграф

Фото: из фондов Национального исторического музея Республики Беларусь

Терпения гимназистам не хватало и во время уроков. Второклассник Ваня Чепелло во время уроков украдкой читал книгу о приключениях Ната Пинкертона — серия детективов, популярнейшая у подростков того времени. В старших классах чтиво было уже другое. Пока товарищи сосредоточенно вникали в учебники французского языка, ученик 7 класса Петя ЛогинСаша Гахович хвастался перед товарищами открытками с изображением голых женщин. Хоть продажа таких открыток была строго запрещена, предприимчивые владельцы книжных магазинов тайком продавали их юношам-гимназистам, пришедшим купить учебники.

А однажды гимназист едва не парализовал работу крупнейшей почтово-телеграфной конторы в губернии. Телеграфистки пожаловались директору гимназии Преображенскому, что из окна второго этажа в гимназии кто-то светит зеркалом в их окна.

Учителя определили нужный кабинет второго этажа, окна которого выходили на здание конторы. После этого классный наставник осмотрел личные вещи присутствующих там третьеклассников. В кармане у одиннадцатилетнего Коли Парамонова нашли маленькое зеркальце. Неизвестно, сколько телеграмм в тот день не дошло до адресатов. Но то, что Коле в выходной воскресный день пришлось несколько часов провести в стенах гимназии, известно точно.

Ученик Минской мужской гимназии Николай Парамонов. Фото: Национальный исторический архив Беларуси

Встречались среди мальчишек и любители рифмы. 15 марта 1910 года ученикам первого класса на уроке чистописания был предложен в качестве примера для работы отрывок, в котором описывалась мирская жизнь святого Сергия Радонежского.

— Был он кроток, скромен, послушлив и прилежен, — медленно диктовал текст преподаватель, прохаживаясь по рядам и проверяя, как рука учеников старательно выводит буквы и слова. Внезапно скрип чернильных перьев нарушил звук упавшего клочка бумаги. Скомканный тетрадный листок упал к ногам преподавателя, не долетев до своего адресата. Он развернул записку и прочитал аккуратно написанные строчки:

«Был он кроток, как свинья,

Скромен, как собака,

И прилежен, как волчок —

Настоящий дурачок».

Вместо следующего урока всех учеников класса допрашивал инспектор гимназии в присутствии директора. Чтобы проверить почерки, каждого заставили написать по несколько предложений. Почерк Володи Метлина был как две капли воды схож с почерком в записке. В свое оправдание он заявил, что лишь написал эти строки со слов Моисея Гарлина и они совсем не имеют отношения к святому. Когда все мальчишки начали говорить обратное и обвинять Метлина во лжи, Володя заплакал. Отмазаться оказалось сложнее, чем сочинять стихи.

«Когда в человеке умирают желания — умирает и его жизнь, а когда он убивает желания — убивает себя!»

Фото: из фондов Национального исторического музея Республики Беларусь

Согласно специальным правилам поведения, гимназистам запрещалось выходить на улицу после 7 часов вечера. Подготовка домашнего задания иногда затягивалась до позднего вечера, поэтому юноши в качестве развлечения и отдыха читали много литературы. В 1907 году особую популярность среди минской молодежи приобрел роман Михаила Арцыбашева «Санин». Произведением, содержащим в себе откровенные и зачастую порнографические сцены, зачитывались как серьезные гимназисты, так и скромные гимназистки. «Когда в человеке умирают желания — умирает и его жизнь, а когда он убивает желания — убивает себя!» — эти слова главного героя романа пришлись по нраву подросткам, и они начали воплощать их в жизнь.

Весной 1908 года через городскую прессу стали распространятся слухи о существовании в Минске среди учеников мужской и женской гимназий некой «Лиги свободной любви». Среди минских журналистов началась азартная погоня за любой информацией. И уже в апреле газета «Окраина» публикует устав Лиги. В нем была четко сформулирована цель общества — «внести свежую и оздоровляющую струю в ненормальную общественную атмосферу через любовь и наслаждение». Минск был взбудоражен и разделился на сторонников и противников набиравшего популярность общества. 8 апреля газета «Минский курьер» сообщила, что же на самом деле происходит на встречах Лиги.

«Обширная комната. По сторонам у стен 5 кроватей. Разбросанное грязное постельное белье валяется по всей комнате. Посреди ее за столом, уставленным внушительной батареей пивных бутылок, — обширная компания. Все — гимназическая молодежь: юноши и девушки лет 17−19. Как видно, чувствуют себя здесь все прекрасно. Пиджаки и куртки поскиданы, кофточки расстегнуты. Одна молоденькая девушка совсем сбросила свою блузку, и сползшая рубаха обнажила ее худенькие белые плечи и грудь. Во главе стола — гимназист Алексей. Благодарная внешность помогла ему вовлечь доверчивую молодежь в свой кружок «свободной любви». Кружок организован и делает все, о чем мечтал Алексей… Разговоры смолкли. Стало тихо.

— Ну, деточки мои, — прервал тишину Алексей, — за дело, а то уже поздновато. Возьми себе каждый пару!

— Мне Зиночку.

— Я хочу непременно Володьку.

— Ну уж нет, Володенька мой! Правда, дорогой?

— Твой! Ну, отстань, твой.

— А я беру Катю.

— Меня! Ирод ты окаянный! Мерзавец! Жалкий подлец! Я хочу свободной любви…

Лампа была затушена. Темно. Тихо. Зловеще тихо. Изредка нарушают тишину слабые вскрики: «Ой, больно, дорогой, бо-ольно!». Кто-то заплакал от боли:

— Сашка, Сашенька! Я лежу на бутылке! Пусти! Пу-сти!

— Ничего, ничего! — шепчет кто-то, задыхаясь, тихо.

Грохот покатившейся пустой бутылки резко прозвучал в воздухе. Тихо опять… Через полчаса зажгли лампу. Было как-то неловко. Чувствовалась какая-то напряженность. Уже не пели, не смеялись.

— Что же дома скажут? Пора, уже поздно. Полчаса первого, — произнесла Зина. Никто ничего не ответил: все сидели потрясенные, измученные…

Начали одеваться. Долго возились, отыскивая расбросанные вещи. У одной пропал чулок, другая потеряла гребешки, третья — ботинок. Наконец все было найдено, все оделись и вышли. Медленно ходили шесть пар по Горной улице, сторонясь всякого прохожего. Потом разделились и, еле передвигая ноги, разбрелись по домам. «Завтра в 8!» — крикнул Алексей. Все молчали…».

Статья произвела сумасшедший резонанс не только в Минске, но и на территории всей современной Беларуси. Родители допрашивали своих детей, принимали ли они участие в подобном, а в адрес учебных заведений посыпались возмущения о недостатке культурного досуга для детей.

Выпускной класс на гимнастической площадке гимназии. Апрель 1914 года. Фото: из фондов Национального исторического музея Республики Беларус

Директор Преображенский заявил на заседании педагогического совета, что, согласно официальным донесениям полиции, ученики мужской гимназии в подобных ситуациях уличены не были. Для предотвращения «морального разложения юношей» было решено устраивать в гимназии любительские театральные вечера. Кроме этого, он предложил подать иск в суд на городские газеты, продолжавшие усиленно раскручивать эту тему.

Как считает исследователь Сергей Крапивин, «Лигу свободной любви» придумали. В том числе, ради того, чтобы очернить оппозиционные партии. Как пишет Крапивин, фельетон в «охранительной» газете «Минское слово» был затеян ради одной только строчки: «Зло началось еще в 1905 году, когда и его мамаша, и ее папаша еще не были кадетами, а были эсерами». Как напоминает исследователь, никто из белорусских историков не видел реального полицейского или жандармского дела. Поэтому вопрос, существовала ли в реальности «Лига», так и остался без ответа.

Война и немцы

В 1914 году началась Первая мировая война. В ноябре ученики восьмых классов написали директору гимназии коллективное прошение. Они хотели сдать свои выпускные экзамены экстерном, чтобы скорее отправиться добровольцами на фронт. Документов о решении директора не сохранилось. Скорее всего, оно было отрицательным. Ведь два воспитанника гимназии — Николай Кирик и Иван Дудкевич — бежали на фронт тайно. Спустя несколько месяцев стало известно об их подвиге. Будучи разведчиками при стрелковом полку и часто находясь под обстрелами, они доставляли важные сведения о противнике. За проявленный героизм они были награждены Георгиевскими крестами 4-й степени. Семнадцатилетний Иван Дудкевич свою награду не получил: при выполнении очередного боевого задания он был захвачен в плен, и дальнейшая его судьба неизвестна. Награждение же Николая Кирика проходило на официальном уровне, при участии главных людей города.

Будущий первый советский директор школы С.А. Лавринович (слева на снимке) со своим выпускным гимназическим классом в 1914 году. Фото: из фондов Национального исторического музея Республики Беларусь

Пока же линия фронта проходила в сотнях километров от города, и потому жизнь в Минской мужской гимназии текла спокойно и размеренно. Участие большинства гимназистов в военных событиях ограничивалось сбором пожертвований на благотворительные цели. Например, благотворительные организации вместе с гимназистами устраивали продажу горожанам бутоньерок из папье-маше. Средства, полученные от их продажи, шли, например, в пользу создававшегося в Российской империи «воздушного флота». Как писали городские газеты, к применению авиации в военных действиях минчане относились иронично. Однако носить такой цветок на платье либо лацкане пиджака, показывая тем самым свое благородство, считали делом нужным. Нужным делом считали свое участие в продаже цветка и гимназисты.

11 сентября 1915 года гимназия была эвакуирована в Москву, где в составе 8 классов из 16 продолжала занятия с беженцами-минчанами. В ученических классах в здании гимназии по Губернаторской разместили госпиталь. Документы, учебники, ученические принадлежности, музыкальные инструменты — все невывезенное имущество гимназии было заперто на замок в одном из кабинетов. Работая в Москве, руководство гимназии постоянно вело переговоры о возвращении гимназии в Минск. Но для переполненного беженцами города, цены на продукты в котором росли каждый день, вопрос о гимназии стоял на последнем месте.

Ученик Минской мужской гимназии Иван Долгий. Фото: Национальный исторический архив Беларуси

Через три года по соглашению с немецкими оккупационными властями сотрудники гимназии вернулись в свое старое здание, но обнаружили запертый ранее кабинет разворованным. Среди кучи разбросанных документов лежали обломки позолоченной рамы портрета царя. После того как город заняла Красная Армия, в запущенном здании гимназии разместилась 2-я советская трудовая школа. С небольшим перерывом на время советско-польской войны она функционировала вплоть до июня 1941 года. Во время войны здание гимназии было частично разрушено, но после освобождения его решили не восстанавливать.