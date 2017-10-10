Из-за телефонных звонков в РФ за месяц эвакуировали миллион человек 3 10.10.2017, 14:42

Только за последнюю неделю были «заминированы» 115 объектов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

За месяц в российских городах эвакуировали более миллиона человек после анонимных звонков о готовящихся взрывах. Об этом со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах пишет РИА «Новости».

Собеседник агентства заявил, что всего с 11 сентября были «заминированы» 2460 объектов в 170 городах. Количество эвакуированных он оценил в 1,04 миллиона человек.

При этом звонки не прекращаются и только за последнюю неделю были эвакуированы 115 объектов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

После начала волны массовых эвакуаций ФСБ объявило, что звонящие используют IP-телефонию, чтобы скрыть свое местоположение.

В начале октября глава ведомства Александр Бортников отчитался, что в совершении преступления подозреваются четыре россиянина, которые находятся за рубежом. Источники «Коммерсанта» утверждают, что они могут быть связаны с «Исламским государством».