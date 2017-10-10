Греф отправил Россию «на коммерческую свалку истории» 2 10.10.2017, 15:08

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Герман Греф

Фото: ТАСС

Глава Сбербанка рассказал, что произойдет из-за ожидаемого коллапса нефтяного рынка.

На мировом энергетическом рынке находится на пороге тектонических перемен: развитие технологий позволит постепенно отказаться от использования традиционных углеводородных источников сырья, что приведет к обрушению цен на нефть в разы в ближайшие десятилетия. Об этом на форуме "Российская энергетическая неделя" заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает Finanz.

По его словам, нефть фактически повторит судьбу угля и древесины, которые были основными источниками топлива в прошлом.

Так, период с 1850 по 1895 год доля дерева в топливе снизилась с 90% до 33%, в период с 1910 по 1955 год доля угля в топливе сократилась с 77% до 28%, привел примеры Греф.

Сейчас же 57% потребления нефти приходится на транспорт, где 99% занимают двигатели внутреннего сгорания. "Конечно, нефть не исчезнет", - сказал Греф. Но ее значение в глобальном энергобалансе постепенно упадет значительно раньше, чем истощатся ее запасы в крупнейших добывающих странах, в том числе РФ.

"Еще пять лет назад никто не мог представить, что так сильно будет падать цена на возобновляемые источники энергии. Мы видим, что в течение 20 лет нефть может стать новым углем", - предупредил Греф.

Он напомнил, что, согласно прогнозу Международного валютного фонда, к 2040 году баррель будет стоить 15 долларов, если оценивать его с учетом накопленной инфляции - в ценах 2015 года.

Поможет такому развитию событий прорыв в производстве электромобилей, совершенный в США. "Tesla Model 3 - это прорыв, новый качественный прорыв, новый ценовой прорыв в электрическом автомобилестроении. Машина в переводе на ВВП на душу населения стоит столько же, сколько легендарная модель Ford Model T в начале века. А мы знаем, какой быстрый переворот произвела эта модель в мире", - привел небольшой исторический экскурс глава Сбербанка.

Другой ключевой драйвер - это зеленая энергетика, и здесь становится главным инвестором Китай, напомнил Греф: в 2017-2020 годах КНР проинвестирует 360 млрд долларов в развитие возобновляемых источников, что не может не дать соответствующего взрыва в технологиях. "Солнечная энергетика, которая еще недавно казалась дорогой игрушкой, на сегодняшний день выровнялась в своих ценовых параметрах с традиционными источниками топлива", - заметил глава Сбербанка.

В ближайшие пять лет, по прогнозам Грефа, падение цены на выработку солнечной электроэнергии составит 27%, чего нельзя сказать о традиционных источниках. Неспособность идти в ногу и адаптироваться к новому "ведет к одинаковому будущему", которое заключается в попадании "на коммерческую свалку истории".

"Цена на нефть 15 долларов - это не то, что может устроить нашу страну. Оставшиеся 20-25 лет до этой перспективы - это очень маленький срок", - сказал глава Сбербанка.