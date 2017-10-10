Гидромет: В среду будет до +13 градусов

Гидромет: В среду будет до +13 градусов1
- 10.10.2017, 15:34
На большей части территории страны пройдут дожди.
11 октября погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Сохранится неустойчивая погода.
На большей части территории страны пройдут дожди. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, максимальная днем +7..+13°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем – слабо падать, сообщает Гидромет.