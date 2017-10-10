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Автомобили «Джили» «заглохли» на белорусском рынке

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  • 10.10.2017, 15:51
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Фото: abw.by

Продажи «БелДжи» упали в нашей стране.

За девять месяцев текущего года, по данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), дилерами, входящими в ассоциацию, в стране было продано 22426 новых автомобилей, из них — 242 марки Geely, пишет ex-press.by.

В статистику БАА автомобили Geely в этом году попали впервые. С начала 2017 года марка Geely занимает всего лишь 14-е место по количеству проданных в нашей стране новых автомобилей.

Если говорить конкретных моделях, то представитель Geely — автомобиль Emgrand X7 — по итогам девяти месяцев замыкает топ-список из 25 наиболее продаваемых. Всего было продано 165 Emgrand X7. Лидер продаж Volkswagen Polo — 2634 машины.

Всего в прошлом году, по данным БАА, в стране было реализовано 26511 автомобилей. В этом количестве не учтены 976 автомобилей Geely, проданных в нашей стране СЗАО «БелДжи», согласно информации пресс-службы предприятия.

В ноябре текущего года обещано начало продаж автомобилей Geely, собранных на новых площадях СЗАО «БелДжи» в Борисовском районе.


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