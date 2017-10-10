Автомобили «Джили» «заглохли» на белорусском рынке

Автомобили «Джили» «заглохли» на белорусском рынке16
- 10.10.2017, 15:51
- 8,423
Продажи «БелДжи» упали в нашей стране.
За девять месяцев текущего года, по данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), дилерами, входящими в ассоциацию, в стране было продано 22426 новых автомобилей, из них — 242 марки Geely, пишет ex-press.by.
В статистику БАА автомобили Geely в этом году попали впервые. С начала 2017 года марка Geely занимает всего лишь 14-е место по количеству проданных в нашей стране новых автомобилей.
Если говорить конкретных моделях, то представитель Geely — автомобиль Emgrand X7 — по итогам девяти месяцев замыкает топ-список из 25 наиболее продаваемых. Всего было продано 165 Emgrand X7. Лидер продаж Volkswagen Polo — 2634 машины.
Всего в прошлом году, по данным БАА, в стране было реализовано 26511 автомобилей. В этом количестве не учтены 976 автомобилей Geely, проданных в нашей стране СЗАО «БелДжи», согласно информации пресс-службы предприятия.
В ноябре текущего года обещано начало продаж автомобилей Geely, собранных на новых площадях СЗАО «БелДжи» в Борисовском районе.