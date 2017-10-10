Южнокорейский депутат: Хакеры КНДР украли у Сеула план войны 8 10.10.2017, 15:58

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Фото: AFP

Также в руках хакеров оказались доклады южнокорейских военных, адресованные своим союзникам.

Хакеры из КНДР украли значительный объем военных документов Южной Кореи, в том числе якобы план убийства северокорейского лидера Ким Чен Ына, утверждает южнокорейский депутат Ли Чхоль Хи, пишет сайт bbc.com.

По его словам, информацию об этом он получил в министерстве обороны Южной Кореи.

В числе украденных документов - якобы составленный Сеулом и Вашингтоном план действий на случай войны с КНДР. Также в руках хакеров, по словам депутата, оказались доклады южнокорейских военных, адресованные своим союзникам.

Однако министерство обороны Южной Кореи пока отказывается комментировать эти сообщения.

Как сообщается, среди якобы украденных хакерами документов оказались планы для войск специального назначения Южной Кореи, а также данные о расположении и работе важнейших электростанций и военных заводов страны.

По словам Ли Чхоль Хи, всего хакеры украли 235 гигабайтов документов военного ведомства Южной Кореи, 80% из них еще не идентифицированы.

Хакерская атака произошла в сентябре прошлого года. В мае этого года Южная Корея заявила о краже большого объема документов и расследовании кибератаки. Однако о том, какие документы были украдены, не сообщалось. Пхеньян отрицает свою причастность к кибератаке. Ранее Северная Корея обвинила Сеул в фабрикации обвинений.

Как сообщает южнокорейское агентство Йонхап, на Сеул в последние годы буквально обрушился шквал кибератак. Мишенью большинства из них были сайты и серверы правительства.

Сеул полагает, что у КНДР есть специально обученные кибервзлому хакеры, которые базируются за границей, в том числе и в Китае.

Новость о том, что Пхеньян получил доступ к планам Сеула и Вашингтона в случае полномасштабной войны на Корейском полуострове, очевидно, никак не может поспособствовать уменьшению напряженности в отношениях США и КНДР.

В последние недели и месяцы США и КНДР выступали с всё более резкими заявлениями в адрес друг друга. США требуют от Пхеньяна прекращения разработки ядерного и ракетного оружия. Руководство КНДР, в свою очередь, заявляет, что не намерено сворачивать ядерную программу и отказываться от испытаний.

В начале сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Во время выступления в ООН в середине сентября американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтону придется уничтожить Северную Корею, если Пхеньян будет угрожать США или их союзникам. Также Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын идет "по пути самоубийства".

Лидер Северной Кореи назвал выступление Трампа в ООН "шизофреническим припадком", заявив, в свою очередь, что "сумасшедшего американского старичка" придется, вероятно, "укрощать огнем".