Александр Борозенко: Позорный цирк в некрасивых черных костюмах 1 10.10.2017, 16:40

2,856

Фото: svaboda.org

Минский суд постановил оштрафовать журналиста «Белсат» и конфисковать оборудование телеканала.

Первомайский суд Минска признал журналиста Александра Борозенко виновным в нарушении авторских прав на торговый знак «Белсат» и постановил оштрафовать его на 40 базовых величин - 920 рублей ($460), передает «Радыё Свабода».

Также постановлено конфисковать всю технику, которую забрали у самого Борозенко и на офисах телеканала во время обысков 31 марта.

«Позорный цирк в некрасивых черных костюмах. Мы будем обжаловывать это решение», - прокомментировал «Белсату» Александр Борозенко результаты судебного заседания.

По словам владельца фирмы «БЕЛСАТплюс» Андрея Белякова, телеканал «нарушает интересы его бизнеса». Предприниматель обратился в Верховный суд, но тот не удовлетворил его требований. Тогда он попытался запретить телеканалу использовать товарный знак «Белсат ТВ» ( «Belsat TV»). Но Верховный суд посчитал требования необоснованными.

Повторное рассмотрение дела инициировал президиум Верховного суда, а дело рассматривал другой состав судей. 4 сентября 2014 года суд удовлетворил иск Белякова и запретил телеканалу использовать торговый знак «Белсат ТВ» при вещании на территорию Беларуси и на интернет-странице.