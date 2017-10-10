В Национальном историческом музее покажут монеты времен Ольгерда, Ягайло и Витовта 2 10.10.2017, 16:41

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Все желающие смогут увидеть древние монеты ВКЛ.

Национальный исторический музей Беларуси, который находится на улице Карла Маркса в Минске, 11 октября в 17 часов откроет выставку недавно выкупленных монет Великого княжества Литовского, передает «Радыё Свабода».

Выставка будет включать пенязи (динарии) времен князей Ольгерда, Витовта и Ягайло, в том числе сокровища XV века, найденные любителями. Самая ранняя монета на выставке - имитация данг аЗолотой Орды чеканки, предположительно князя Ольгерда.

Деньги на выкуп монет хотели собрать через краудфаундинг на сайте Talaka.by, но там набралось лишь 12% необходимой суммы - 920 рублей. Остаток денег для выставки предоставил анонимный спонсор.

С деноминацией 2015 году монеты появились в Беларуси впервые со времени провозглашения независимости - и вообще впервые за 350 лет. В Российской империи и СССР Беларусь не имела собственных денег, а Белоруссая народная республика не успела заполучить собственные деньги, хотя на территории БНР вместе с российскими, польскими с немецкими деньгами ходили и собственные расчетные единицы местных властей, какими были боны Слуцкого земства.