Новым президентом ПАСЕ стала депутат парламента Кипра 3 10.10.2017, 17:12

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Стелла Кириакидес

Депутат парламента Кипра Стелла Кириакидес была избрана президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Согласно сообщению, в третьем туре голосования она получила большее количество голосов по сравнению с другим кандидатом - Эмануэлисом Зингерисом (Литва), пишет liga.net.

Стелла Кириакидес родилась 10 марта 1956 года в Никосии, Кипр. Она изучала психологию в университете Рединга и Манчестерском университете. В кипрском министерстве здравоохранения она занималась детской и подростковой психиатрией с 1979 по 2006 год. Она была избрана в парламент Кипра в 2006 году, где является членом комитета по вопросам здравоохранения и комитета по иностранным и европейским делам.

Кириакидес инициировала кампании по борьбе с раком молочной железы. Она организовала первую кампанию по этой проблеме в Совете Европы в 2013 году.

На Ассамблее она была главой комитета по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию, а также членом комитета по мониторингу и комитета по вопросам равноправия и недискриминации.

6 октября известный пророссийской позицией президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт подал в отставку.

Напомним, что один из претендентов на пост главы ПАСЕ Эмануэлис Зингерис всегда занимал принципиальную политику в отношении диктаторского режима в Беларуси, боролся за освобождение политических заключенных и был одним из инициаторов санкций против белорусских чиновников, ответственных за нарушения прав человека.