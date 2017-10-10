Как белорусам слетать на Канарские острова за 28 евро 2 10.10.2017, 17:22

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Несколько вариантов бюджетного путешествия.

Citydog.by рассказывает о том, как путешествовать малой кровью. В сегодняшней подборке остров с лучшим в мире аквапарком, неаполитанская пицца и просто Москва.

НА ТЕНЕРИФЕ ЗА 28 ЕВРО

В декабре Ryanair летит из Варшавы на Тенерифе за 28 евро. За эти деньги стоит как минимум посмотреть на «Сиам Парк» – аквапарк, который TripAdvisor четвертый год признает лучшим в мире. Кроме того, этим летом на острове открылся музей карнавала. А еще там теплее, чем в Минске, и океан – даже этих двух фактов, мы считаем, было бы достаточно.

В МОСКВУ ЗА 22 РУБЛЯ

Автобусная компания Intercars устраивает распродажу билетов в Москву и из Москвы. С 9:30 завтрашнего дня билеты из Минска в Москву и из Москвы в Минск идут по промоценам – 22,7 руб. за билет. Для этого при бронировании укажите промокод MOSCOW в графе «промокод». Единственное, на каждом рейсе, который, например, из Минска отправляется каждый день в 19:30, только 5 таких дешевых мест.

В НЕАПОЛЬ И ОБРАТНО ЗА 34 ЕВРО

Если не боитесь, что на улице вашу сумку выхватят на ходу с мотоцикла, смело бронируйте билеты в Неаполь на ноябрь-декабрь. К сожалению, за 34 евро Ryanair летает туда-обратно только из Каунаса и только в последние месяцы года. Хотя какая разница, когда есть настоящую неаполитанскую пиццу и смотреть на Везувий?