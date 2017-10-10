Cербский выбор российских элит Наталья Гулевская

10.10.2017, 17:38

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Наталья Гулевская

В 2001 году сербы не захотели разделять судьбу Милошевича и выбрали демократию.

Международное сообщество, в принципе, готово к любой развязке в политической жизни РФ, и принятый Конгрессом США закон о санкциях против России тому подтверждение. Аннексия Крыма, сбитый Боинг, война в Сирии и поддержка авторитарных режимов по всему миру отождествляет проблему Путина и его окружения с Милошевичем, который также в свое время погряз в преступлениях против мира и безопасности человечества.

В 2001 году перед сербскими политическими элитами стояла та же дилемма, что и перед российскими в 2018 году — сплотиться вокруг своего «лидера» и разделить с ним его участь, подобную той, которая закончилась Нюрнбергским трибуналом, или отстранить Милошевича и его подельников от власти и передать их в руки Гаагского трибунала?

Сербы все же нашли в себе силы, спасли свой народ от катастрофы и позора и выбрали демократический правовой путь для своего государства.

Ситуация, в которую загнали себя российские политические элиты по сей день еще не имеет прецедента, и то, что с ними начнет происходить после выборов 2018 года, если они оставят у власти Путина или его приемника, можно только прогнозировать.

Во-первых, если будет применена демократическая процедура по наделению власти лиц или их сообщников, совершивших к этому моменту ряд тяжких международных уголовных преступлений, в этом случае все госслужащие, чиновники, должностные лица и юридические лица подпадают под коллективную ответственность, степень которой будет определять международный трибунал.

Во-вторых, санкции и ограничения в отношении России приобретут совершенно новый уровень, а в связи с аннексией части территории соседнего суверенного государства будут существеннее даже северокорейских.

Это, несомненно, приведет к новой форме построения управлением государства, в котором не только гражданские права и политические свободы, но и самодостаточные граждане станут опасными для удержания власти. Это означает, что в случае продления путинского режима в ход пойдут уже отработанные сталинские скрепы удержания власти, и всему путинскому окружению и его доверенным лицам нужно, в первую очередь, подготовиться к новым реалиям и жизненным условиям в окончательно вставшем с колен «особом русском мире».

Наталья Гулевская, «Эхо Москвы»