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Ученые назвали главный источник молодости и красоты

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  • 10.10.2017, 17:55
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Американские ученые провели ряд исследований.

Семечки подсолнечника, по мнению американских ученых, тормозят процесс старения. И работают они даже при потреблении в небольших количествах. Семечки должны быть сырыми и предварительно неочищенными - это ключевой момент. В них содержится высокая концентрация фосфолипидов, жирорастворимых витаминов и стиролов, пишет orthodox.od.ua.

Последние, как считается, могут продлевать жизнь, сохранять молодость и укреплять здоровье. Также в семечках содержится калий и магний, важные для сердечно-сосудистой системы.

Медики утверждают, что семечки чрезвычайно полезны при атеросклерозе, заболеваниях печени и желчевыводящих путей.

К тому же, калий и магний позитивно влияют на поддержание упругости, эластичности и сосудов, и кожи. В семечках есть витамин Е, замедляющий старение кожи. А за счет содержания цинка семечки показаны для волос и при акне.

Однако с семечками есть проблема - их высокая калорийность. В 100 граммах семечек в четыре раза больше калорий, чем в мясе и в три раза больше, чем в хлебе.


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