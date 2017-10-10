ЕС ужесточил санкции против КНДР 10.10.2017, 18:13

Странам Евросоюза запретили экспортировать в КНДР сжиженный газ, импортировать северокорейский текстиль.

Европейский Союз ввел новые санкции в отношении руководства Северной Кореи. Во вторник, 10 октября, на заседании Совета ЕС был запрещен экспорт в КНДР сжиженного газа и импорт продукции северокорейской текстильной промышленности. Кроме того, странам Евросоюза запретили выдавать новые разрешения на работу гражданам КНДР, передает «Немецкая волна».

Таким образом ЕС реализовал принятую 11 сентября резолюцию Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна, которая последовала в ответ на неоднократные ракетные испытания севрокорейского руководства. В начале сентября 2017 года Совбез ООН единогласно одобрил новый проект резолюции о введении дополнительных санкций в отношении КНДР. Документ предполагает полный запрет на ввоз из Северной Кореи текстильной продукции, а также ограничивает продажу Пхеньяну нефтепродуктов двумя миллионами баррелей в год.

Ужесточение санкций правительство КНДР назвало незаконным, заявив, что шаги, на которые в этом случае пойдет Пхеньян, заставят Соединенные Штаты испытывать "сильнейшую боль и страдания, которые они когда-либо переживали за всю свою историю".

Параллельно с санкциями ООН Европейский Союз разрабатывает собственные штрафные меры в отношении властей в Пхеньяне.