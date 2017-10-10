закрыть
10 октября 2017, вторник, 19:44
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

ЕС ужесточил санкции против КНДР

  • 10.10.2017, 18:13

Странам Евросоюза запретили экспортировать в КНДР сжиженный газ, импортировать северокорейский текстиль.

Европейский Союз ввел новые санкции в отношении руководства Северной Кореи. Во вторник, 10 октября, на заседании Совета ЕС был запрещен экспорт в КНДР сжиженного газа и импорт продукции северокорейской текстильной промышленности. Кроме того, странам Евросоюза запретили выдавать новые разрешения на работу гражданам КНДР, передает «Немецкая волна».

Таким образом ЕС реализовал принятую 11 сентября резолюцию Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна, которая последовала в ответ на неоднократные ракетные испытания севрокорейского руководства. В начале сентября 2017 года Совбез ООН единогласно одобрил новый проект резолюции о введении дополнительных санкций в отношении КНДР. Документ предполагает полный запрет на ввоз из Северной Кореи текстильной продукции, а также ограничивает продажу Пхеньяну нефтепродуктов двумя миллионами баррелей в год.

Ужесточение санкций правительство КНДР назвало незаконным, заявив, что шаги, на которые в этом случае пойдет Пхеньян, заставят Соединенные Штаты испытывать "сильнейшую боль и страдания, которые они когда-либо переживали за всю свою историю".

Параллельно с санкциями ООН Европейский Союз разрабатывает собственные штрафные меры в отношении властей в Пхеньяне.


Мнение

Будущее — это те, кто протестует
Будущее — это те, кто протестует Федор Крашенников
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель?
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель? Андрей Санников
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами Максим Винярский
Страна мадур
Страна мадур Ирина Халип


Интервью

Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям