Украина направит врачей к Грибу, не дожидаясь разрешения РФ 10.10.2017, 18:40

Павел Гриб

МИД Украины и Минздрав хотят отправит врачей к украинскому патриоту Павлу Грибу, который был похищен в Беларуси.

Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения Украины, руководствуясь письмом Европейского суда по правам человека, направляют в РФ врачей для осмотра украинца Павла Гриба, которого удерживают в СИЗО Краснодара. Об этом "Украинской правде" сообщил директор консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Он напомнил, что 6 октября ЕСПЧ направил адвокату Гриба письмо, в котором повторно просил Россию предоставить информацию о состоянии здоровья Гриба.

Украинское консульство обратилось к РФ с просьбой допустить врачей к украинцу с 12-го по 15 октября.

"Учитывая позицию ЕСПЧ, Киев, не дожидаясь решения российской стороны о допуске украинских врачей к задержанному Грибу, руководствуясь соответствующим письмом ЕСПЧ, отправляет украинских медиков в Российскую Федерацию", – заявил Погорельцев.

Он отметил, что МИД и Минздрав хотят отправить врачей 11 октября.

По словам Погорельцева, РФ может выполнить требование суда, отказать украинским врачам или проигнорировать запрос украинской стороны.

В конце августа советник главы Синодального управления военного духовенства Украинской православной церкви Киевского патриархата Игорь Гриб заявил, что 24 августа его 19-летнего сына, поехавшего в Гомель (Беларусь) на встречу со знакомой, похитили сотрудники ФСБ России.

Две недели о точном местонахождении украинца не было известно. 7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ России в Краснодарском крае о содержании Гриба в Краснодаре. Он находится в российском СИЗО по обвинению в терроризме. Октябрьский районный суд Краснодара арестовал Гриба до 17 октября.

Отец Гриба подчеркивал, что содержание его сына в СИЗО без лекарств "может привести к фатальным последствиям". Украинца отправляли на проверку в больницу, но потом снова вернули в изолятор.

14 сентября адвокат Гриба сообщил, что ему передали продукты и вещи, но вопрос передачи лекарств требует отдельного согласования.

18 сентября задержанного посетили украинские консулы.