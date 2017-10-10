Эксперты рассказали, как определить, что смартфон взломали 10.10.2017, 19:03

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Эти советы помогут защитить мобильный телефон от шпионских программ.

Самый легкий способ завладеть телефоном на несколько минут, это установить шпионские приложения. Специалисты рассказали об основных признаках, которые говорят, что смартфон взломали, передает vladtime.ru.

Во-первых, аппарат вдруг резко начал быстро разряжаться. Это может быть потому, что в телефоне было запущено неконтролируемое приложение. Еще один признак того, что в аппарате работает какая-то программа, это когда смартфон перегревается.

Третий признак — телефон сам перезагружается, выключается, набирает номера или запускает программы. Могут также появиться незнакомые номера в журнале вызовов. Чтобы защититься, нужно отключить автоматическое подключение устройства к Wi-Fi-точкам и установить надежный антивирус.