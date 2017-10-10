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Стинг записал видеообращение к белорусам

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  • 10.10.2017, 19:05
Стинг

Британский певец призвал белорусский народ отказаться от смертной казни.

В понедельник известный певец выступал в Минске. Сегодня в Твиттере Посольства Великобритании в Беларуси было размещено видеообращение. В нем Стинг говорит, что был рад приехать в Минск и выступить перед великолепной публикой. Но Стинг признался, что омрачен тем, что Беларусь - это единственная страна в Европе, которая все еще применяет смертную казнь.

«Смертная казнь нарушает одно из основных прав человека - право на жизнь. Смертной казни нет места в современном цивилизованном мире. Она даже не является эффективным сдерживающим фактором преступления. Я верю, что мир должен быть свободным от смертной казни. И мы можем сказать «нет» смертной казни. И вы это можете. Пожалуйста, откажитесь от нее», - говорит Стинг в видеообращении к белорусскому народу.


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