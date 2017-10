Стинг записал видеообращение к белорусам

Британский певец призвал белорусский народ отказаться от смертной казни.

В понедельник известный певец выступал в Минске. Сегодня в Твиттере Посольства Великобритании в Беларуси было размещено видеообращение. В нем Стинг говорит, что был рад приехать в Минск и выступить перед великолепной публикой. Но Стинг признался, что омрачен тем, что Беларусь - это единственная страна в Европе, которая все еще применяет смертную казнь.

«Смертная казнь нарушает одно из основных прав человека - право на жизнь. Смертной казни нет места в современном цивилизованном мире. Она даже не является эффективным сдерживающим фактором преступления. Я верю, что мир должен быть свободным от смертной казни. И мы можем сказать «нет» смертной казни. И вы это можете. Пожалуйста, откажитесь от нее», - говорит Стинг в видеообращении к белорусскому народу.

On the International Day Against the #DeathPenalty, @OfficialSting calls on the people of #Belarus to abandon the use of capital punishment pic.twitter.com/CmsVbkxtcU