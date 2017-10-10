В Страсбурге два года будут принимать из Беларуси и власть, и оппозицию 2 10.10.2017, 19:20

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Такое решение было принято сегодня в Страсбурге.

В течение двух ближайших лет Парламентская ассамблея Совета Европы будет привлекать к сотрудничеству и дискуссии по Беларуси «депутатов» «палаты представителей», а также демократическую оппозицию и гражданское общество.

Такое решение принял 10 октября в Страсбурге ведущий комитет Парламентской ассамблеи - по политическим вопросам и демократии, передает «Радыё Свабода».

Передал это из Страсбурга сопредседатель Белорусской христианской демократии Виталий Рымашевский. Он отметил, что к такому решению депутаты ПАСЕ пришли после сегодняшней дискуссии на заседании комитета по ситуации в Беларуси, где, кроме Виталия Рымашевского, выступали правозащитник Алесь Беляцкий и «депутаты» «палаты представителей» Елена Анисим и Андрей Наумович.

«Я озвучил все проблемы, которые сегодня есть с правами человека в нашей стране, - говорит Рымашевский. - В частности, что никаких положительных изменений после принятия июньской резолюции не произошло. Более того, лицензии на работу лишены некоторые адвокаты, к политическим партиям применяются новые виды репрессий, за участие в мирной демонстрации оппозиционеры получают огромные штрафы.

Со стороны представителей власти в принципе прозвучала декларация о готовности продолжать сотрудничество с Парламентской Ассамблеей Совета Европы по всем вопросам, в том числе смертной казни. Однако, с моей точки зрения, у европейцев уже существует определенная усталость от обещаний белорусских властей за последние 20 лет и отсутствия видимого прогресса, хотя бы в вопросах моратория на смертную казнь».