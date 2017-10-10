Как белорус помог вывести Сербию на ЧМ-2018 10.10.2017, 19:29

Главный тренер минского «Динамо» ударно потрудился в сборной Сербии.

Все уже забыли, что такое Сербия на крупном турнире – в последний раз она играла на чемпионате мира-2010 в ЮАР, а потом пропустила бразильский ЧМ и два Евро. Все это время сербов страшно трясло: игроки ругались, фанаты срывали матч против Италии, тренеры проваливались один за другим. За 6 лет сербскую сборную возглавляли 5 тренеров – и мало у кого процент побед превышал 40, пишет «Трибуна».

При этом нельзя сказать, что в сербском футболе случился катастрофический провал. Нет, в топ-5 европейских лиг каждый сезон стабильно играют по 35-45 сербов. Юношеская сборная (U-17) в 2013-м выиграла Евро; молодежная (U-20) взяла золото чемпионата мира-2015. А взрослая все равно проваливала отбор за отбором.

Печальнее всего стало в квалификации Евро-2016. На старте отбора с сербами работал Дик Адвокат, но сборная выглядела удручающе плохо и в первых трех турах набрала только 1 очко – и это в матчах с Арменией, Албанией и Данией. Адвокат вообще не контролировал команду, сразу после поражения от Дании сказал, что выйти на Евро уже практически невозможно, и вскоре был уволен. Правда, отставка ничего не изменила: сербы заняли постыдное 4-е место в группе, обогнав только Армению и пропустив вперед Албанию и Данию.

Сборная Сербии была настолько расколотой и раздавленной, что все конфликты стали публичными. Например, полузащитник Душан Тадич объявил об уходе из сборной из-за ссоры с тренером Радованом Чурчичем – тот не вызвал его на товарищеские матчи, обвинив в вялости и безынициативности. А опорник Неманья Матич открыто мочил партнеров: «Я всегда стараюсь подавать пример остальным игрокам, но кто-то не хочет это видеть. Отношение некоторых игроков – неприемлемое, не только на поле, но и за его пределами. Я уже говорил тренеру, что если ничего не поменяется, меня можно даже не вызывать».

В итоге сменили тренера. В мае 2016-го в сборную пришел Славолюб Муслин – тот самый, который в 2006-м был уволен из «Локомотива» во время борьбы за чемпионство и потом работал в «Краснодаре» ранней эпохи. Ассистентом серба привычно стал белорусский тренер Сергей Гуренко (ранее специалисты совместно трудились в «Краснодаре», «Амкаре» и «Стандарде»).

По словам игроков, Муслин внес два ключевых изменения. Во-первых, он разобрался с психологией и заставил всех рубиться: «Игроки должны взять на себя большую часть вины за неудачи в трех отборочных циклах, – отмечал Муслин в начале работы. – Моя задача – привнести страсть. Чтобы играть за сборную, нужно любить свою страну. Только это может быть реальной мотивацией. Если мы будем правильно настроены, то сможем выйти на ЧМ-2018».

Второй пункт Муслина – перестроение на схему 3-4-3, в которой для каждого лидера было найдено самое удобное место. «В этой расстановке у каждого игрока очень четкие установки, при этом каждый прибавляет в тактике, лучше понимает, как устроена игра. Именно поэтому мы постепенно прогрессируем», – отмечал капитан Бранислав Иванович.

Гуренко полноценно сосредоточиться на работе в штабе сборной не мог: в мае 2016 года белорус уже возглавлял дубль минского «Динамо». Гуренко и Муслин большую часть времени контактировали дистанционно. Белорусский специалист отлучался только на матчи и предыгровые сборы сербской команды.

В течение последних почти полутора лет Гуренко не раз подчеркивал, что совмещение в «Динамо» и сборной Сербии полезно для обеих сторон. По словам Гуренко, работа в штабе Муслина позволяла использовать современные методики в клубе. Но была и обратная полезность.

– Многое, что мы делаем в Сербии, сначала обкатываем на дублирующем составе «Динамо», – объяснял Гуренко в конце прошлого года. – Получается, он помогает сербской команде в решении многих вопросов. Допустим, вырисовались определенные проблемы в игре дубля – и я уже знаю, как их потом решить в сборной.

Так что какую-то роль в итоговом успехе сборной Сербии сыграло и минское «Динамо».

Сам же Гуренко пользовался авторитетом даже у опытных лидеров сербской националки. Теплее всего о белорусе отзывался защитник Бранислав Иванович.

– У Гуренко всегда найдется, что подсказать, чему научить. Я учился у него, когда играл с ним в «Локомотиве», и учусь сейчас. Он – очень важный элемент нашей команды.

Сразу после прихода Муслина и Гуренко в сборную Сербии, в нее были вызваны знакомые по выступлению за БАТЭ Филип Младенович и Неманья Милунович. В июне 2016 года они провели за Сербию несколько товарищеских матчей (Милунович даже забил гол). Однако продолжение получилось не столь удачным: сначала Неманью из строя выбила травма, а после выздоровления защитнику БАТЭ не находилось места в основе. Младенович вызывался в сборную прошлой осенью, но продолжения из-за острого дефицита игровой практики не последовало.

И, конечно, Гуренко не был бы самим собой, если бы не рассказывал о полученных в Сербии знаниях в многочисленных интервью. Самая резонансная фраза такого порядка касалась места строительства техцентра сборной.

4 главных игрока сборной Сербии в квалификации

Бранислав Иванович

Лидер обороны, капитан и единственный серб, отыгравший весь отбор вообще без замен. В сборной нет особых проблем с центральными защитниками (Никола Максимович из «Наполи», Матия Настасич из «Шальке», Ягош Вукович из «Олимпиакоса»), но Иванович стабильнее и увереннее всех.

Именно благодаря ему Сербия выстояла в сложнейшем и, вероятно, ключевом матче отбора против Ирландии (1:0). Половину второго тайма сербы играли в меньшинстве, и пара форвардов из АПЛ (Лонг – Уолтерс) едва не смяла их оборону. «Это была самая тяжелая связка нападающих, против которой я когда-либо играл. Кошмар, за ними приходилось следить действительно каждую секунду», – отмечал Иванович.

«Для меня Россия – идеальное место для проведения чемпионата мира, ведь это моя вторая родина, – радовался Иванович. – Да, Сербия – маленькая страна, нереально предполагать, что мы выиграем золото, но мы все равно никогда не сдадимся. Таков наш национальный характер».

Совсем скоро Иванович может установить рекорд по количеству матчей за сборную Сербии. Сейчас у него их 98, а у действующего рекордсмена Деяна Станковича – 103.

Душан Тадич

Тадича вернул в сборную именно Муслин, который очень хотел видеть его под нападающими: «Славолюб дал мне свободу действий в атаке и поставил на очень удобную позицию, поэтому весь прогресс – только благодаря ему. Я ценю это и готов пахать за него».

Статистика показывает, что все не зря: полузащитник «Саутгемптона» забил 4 мяча и сделал 7 ассистов, то есть напрямую поучаствовал в 55% голов Сербии в квалификации.

Все обиды были забыты еще в октябре прошлого года, когда 1+2 Тадича позволили Сербии обыграть Австрию (3:2) в психологически важном матче. «Под конец весь стадион в Белграде начал скандировать мое имя. Это незабываемо. Я чуть не разрыдался прямо на поле», – вспоминал Тадич.

Дальше – еще мощнее. Гостевой матч с Уэльсом (1:1) Тадич доигрывал с переломом носа – кровь постоянно заливала футболку, но он все равно не уходил. «В детстве все тренеры учили меня быть стойким. Не так важно, что происходит – сломал ты ногу или что-то еще – нужно сражаться за команду. Да, я почти не мог дышать, потерял много крови, но мне хотелось биться и приносить пользу».

Александар Митрович

Самый загадочный герой Сербии. Митрович практически не играет за «Ньюкасл» (1 матч в АПЛ в этом сезоне), но все равно остается главным в сборной.

Митрович стал лучшим бомбардиром Сербии – у него 6 голов, причем практически все очень важные. Он дважды спасал ничьи с Уэльсом (1:1, оба раза Митрович забивал в конце) и принес победу в гостевой игре против Грузии.

В Англии многих интересует, с чем связана такая двойственность Митровича: в «Ньюкасле» у него 0,25 гола в среднем за матч (17 в 67), в сборной – 0,31 (10 мячей в 32 играх). Славолюб Муслин объясняет это так: «Возможно, система с тремя атакующими игроками, как у нас, подходит ему гораздо больше. Возможно, тренерский штаб «Ньюкасла» доверяет ему не так сильно, как я. Возможно, ему просто комфортнее в сборной».

Неманья Матич

Полтора года назад главный центральный полузащитник Сербии угрожал уходом из сборной, а сейчас – рыдает от счастья после выхода на чемпионат мира.

По словам Неманьи, все изменилось: теперь все игроки выкладываются и понимают, что такое сборная. «В этой квалификации мы показали, как надо бороться за честь Сербии, а не как играть в красивый футбол. Да, бывало, что мы работали не лучшим образом, но боролись всегда – и именно поэтому мы едем в Россию», – отметил Матич.

Неманью наряду с Ивановичем можно назвать ментальным лидером сборной Сербии. В решающем матче с Грузией (1:0) Матич вышел на поле еще за 5 минут до начала второго тайма: все тактические беседы закончились, а просто так сидеть и ждать выхода он уже не мог. «Хотелось скорее возобновить игру и вырвать победу, поэтому я вышел к трибунам».