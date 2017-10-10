Белорусы продолжают проедать валютные сбережения 10.10.2017, 19:36

Жители нашей страны в сентябре снова сдали больше $200 миллионов чистыми.

Белорусы в сентябре снизили продажу наличной валюты на 7% по сравнению с августом — до 629,4 млн долларов. Покупка валюты после окончания отпускного сезона снизилась еще более значительно — на 14,9%, до 407,5 млн долларов. При этом уже двадцать месяцев население остается чистым продавцом наличной валюты, передает tut.by.

В сентябре чистая продажа наличной валюты выросла на 12% — до 221,9 млн долларов после роста на 21,8% в августе.

За январь-сентябрь 2017 года белорусы купили наличными 3,482 млрд долларов, продали — 5,409 млрд долларов. С учетом покупки-продажи безналичной валюты чистая продажа достигла 1,587 млрд долларов.

Субъекты хозяйствования в сентябре снова стали чистыми покупателями, продав 13,410 млрд долларов и купив 13,841 млрд.

Часть проданной гражданами валюты — это накопленные депозиты. По данным Нацбанка, в прошлом году валютные депозиты физлиц сократились на 9,5%, или почти на 800 млн долларов. За последнее десятилетие это второе и самое значительное падение. Валютные депозиты белорусов с 2008 года падали только в печально известном трехкратной девальвацией рубля 2011 году. Тогда депозиты потеряли 3,9%.

Как отмечают эксперты, у населения при снижении уровня доходов сохраняется привычка к потреблению, которое падает меньше, чем доходы, то есть тратятся сбережения.