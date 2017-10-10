В Минске продается простая снаружи, но необычная внутри вилла 30 10.10.2017, 19:55

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Необычный коттедж именован виллой и выставлен на продажу за $599 тысяч.

Необычный коттедж появился в сервисе Onliner.by. Снаружи это обычный дом, который вряд ли поразит кого-нибудь красотой архитектуры, зато внутри творится настоящий бум дизайна, функциональности и комфорта. Хозяева вложили в него душу, продумав каждую деталь в интерьере, но по воле судьбы вынуждены сменить место жительства. 6-комнатный 4-этажный коттедж именован виллой и выставлен на продажу за $599 тысяч.

Коттедж общей площадью 420 кв.м. расположен на улице Короленко, что в 5 минутах от центра Минска, как подчеркивается в объявлении. Есть также предусмотрительная пометка: «Буквально за 7 минут вы можете дойти пешком до ближайшей станции метро по тротуару, 2 минуты до остановки общественного транспорта». Это важно знать тем, кто готов потратить полмиллиона долларов на жилье.

Также немаловажно, что рядом с домом расположен Севастопольский парк, где есть велодорожка, можно гулять с детьми, а зимой появляется лыжня. Кроме того, возле дома отсутствуют какие-либо шумные, грязные производства, ж/д пути и прочие источники шума, пыли и вибраций. Из окон дома видна Национальная библиотека. Теперь к самому объекту.

Вилла располагается на участке площадью 5,5 сотки. Он благоустроен садовыми дорожками, ландшафтным дизайном и парковкой на четыре авто. Ландшафтный дизайн выполнен в стиле миксбордер и рокарий. Если верить Google, миксбордер — это цветник, создаваемый из многоярусно посаженных растений, которые цветут почти весь год, а рокарий — это каменистый сад, состоящий из цветника и камней. А под этим куполом — крытый бассейн.

Интерьер дома выполнен в разных стилях. Отмечается, что вся мебель, текстиль и другие убранства выполнены по индивидуальным эскизам.

Прихожая:

Гостиная с камином:

Кухня небольшая, спроектирована рядом с гостиной, зато обеденная зона напоминает кофейню где-нибудь в Париже.

Имеется четыре спальни, в каждой из которых есть гардероб, санузел и терраса.

Детская:

На цокольном этаже расположили сауну с купелью и спортзал.

Что касается технических характеристик, коттедж располагает газом, электричеством, центральным водопроводом с канализацией и отапливается автоматически, что не требует обслуживания и постоянного присутствия жильцов. Также вилла оснащена высокоскоростным доступом в интернет, спутниковым телевидением и современной аудиосистемой.

«Состояние дома идеальное — строился для себя и семьи. Я, имея высшее строительное образование, лично контролировала все этапы строительства, от фундамента до последнего гвоздя, и весь дом построен в соответствии со СНИПами и не будет требовать ремонта долгие годы. Готова к любым экспертизам! — пишет хозяйка и добавляет: — Звоните прямо сейчас, пока не купили другие! Возможен торг у камина».