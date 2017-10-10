Чиновники сделали инвалида невыездным из собственного дома 2 10.10.2017, 20:39

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Помочь Владимиру Велюку взялись оппозиционные политики.

Почти 30 лет назад, в 89-ом, Владимир Велюк получил на работе травму, которая сделала его инвалидом первой группы. Судьба сложилась так, что уже более 10 лет колясочнику приходится жить одному в частном доме. Однако если раньше Владимир мог как-то сравляться самостоятельно, то в последние годы выехать за пределы жилья без помощи других он не в состоянии, пишет «Белсат».

Возле дома проложили новую дорогу

«Было вот – ровненько, а теперь замуровали. Ступени – чтобы ходячие могли войти. А мне – инвалиду – куда дальше деваться?», – возмущается Владимир.

И в этих условиях – уже более 2 лет – ни съездить в магазин за хлебом, ни заглянуть к друзьям. Летом помогут знакомые и родные. Зимой – хуже.

Это не единственные проблемы, с которыми вынужден бороться Владимир Велюк.

Осенью и весной огород возле дороги затапливают дожди, а питьевую воду приходится таскать из колодца – к дому так и не провели обещанный водопровод. Однако есть ли до этого дело «депутатам», руководству сельского совета или работникам социальной службы?

«Все говорят, что инвалидам помогают. Кто помогает? Никто, никакой помощи. Обращались уже сколько раз к главе сельского совета. «У нас нет средств, у нас нет денег – мы ничем помочь не можем, – вот такой ответ был», – говорит Рида, мать Владимира.

Чиновники убегают от проблемы, оппозиция берется за дело

Официальные лица, которые, казалось бы, первыми должны разрешать социальные вопросы, не только избегают жителей, но и журналистов. Нашей съемочной группе отказали в комментарии; на телефонные звонки Людмила Соломянюк – председатель Малечского сельского сельсовета – тоже не отвечает. Помочь инвалиду взялись оппозиционные политики.

«Этот человек, инвалид первой группы, должен из колодца воду таскать. Хотя 4 года назад уже сдал деньги, чтобы в дом провели водопровод. Мы окажем помощь – обратимся от его имени, проконсультируем, сделаем все необходимые вещи в письменном виде», – отметил Валентин Лазаренков, член Белорусской социал-демократической партии.

Только этой помощи и остается ждать Владимиру

«Уже надоело мучиться просто. Хоть ты вешайся. Никаких условий, ничего. Воду обещали провести – не ведут. Мол, в колодце есть. Это хорошо, что рядом хотя бы мать живет за 5 километров, приедет к сыну. А так – никому ничего не надо», – жалуется Владимир Велюк.

И вопрос, куда идут налоги белорусов, и чем занимаются социальные службы вместе с чиновниками, так и остается риторическим.