20 ложных фактов, в которые все до сих пор верят 1 10.10.2017, 20:46

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Можно без преувеличения сказать, что история человечества — это история заблуждений.

Но утверждать, что они исключительно вредны, нельзя — нередко именно благодаря заблуждениям и развивается наука.

AdMe.ru собрал для вас несколько популярных «фактов», которые оказались неправдой. Причем некоторые из них — весьма неожиданно.

1. Бананы растут на пальмах

На самом деле бананы — плод травянистого растения, не имеющего ничего общего с пальмами. Правда, трава эта вырастает до гигантских размеров — высота некоторых ее побегов может достигать 15 метров. И кстати, банан — это ягода.

2. Библейский запретный плод — это яблоко

В Ветхом Завете не говорится о том, что плодом дерева познания добра и зла было именно яблоко. Скорее всего, теория о том, что Адам и Ева съели яблоко, возникла из-за перевода Библии на латынь, сделанного в IV веке, — дело в том, что латинское слово malum переводится и как «яблоко», и как «зло». Поэтому запретным плодом может быть все, что угодно, например гранат, инжир или вообще нечто нематериальное.

3. Волки воют на Луну

На самом деле прямой связи между полнолунием и волчьим воем нет. Вой для волков — средство общения, а поднимают голову они только потому, что так звук распространяется гораздо лучше. Волки могут выть и в абсолютной темноте, однако из-за того, что лунные ночи, как правило, безветренные, вой проще услышать, да и увидеть воющего волка при отсутствии лунного света просто невозможно.

4. Пещерные люди жили в пещерах

Современные исследования говорят о том, что первобытные люди вели кочевой образ жизни, а пещеры использовали для временных стоянок. Более того, самые древние стоянки людей были найдены не в пещерах, а на открытой местности. К ним относится, например, стоянка в Олдувае, Танзания, возраст которой, по подсчетам ученых, достигает 1,7 млн лет.

5. Кетчуп — это томатный соус

Первые рецепты привычного кетчупа из помидоров появились в американских кулинарных книгах в начале XIX века. А примерно за 200 лет до этого в Англию из Азии привезли соус из анчоусов, рыбного рассола, вина, специй, чеснока, фасоли, грецких орехов и грибов под названием сatchup или ketchup, который, как считается, был изобретен в Китае примерно в III веке до н. э.

6. Стрелка компаса указывает на Северный полюс

Строго говоря, это не совсем так. Стрелка компаса указывает на Северный магнитный полюс, который, в отличие от географического Северного полюса, постоянно смещается, причем довольно быстро — примерно на 55–60 км в год. Кроме того, каждый день Северный магнитный полюс перемещается по овальной траектории на 85 км.

7. У Луны есть темная сторона

Все знают, что Луна всегда повернута к Земле только одной стороной. Именно этот факт и стал причиной появления мифа о темной стороне нашего спутника. Но все почему-то забывают, что Луна, как и Земля, вращается вокруг Солнца, а значит, и все ее части одинаково освещаются его лучами.

8. Смена времен года происходит из-за изменения расстояния от Земли до Солнца

На самом деле смена времен года происходит из-за того, что ось Земли находится под углом к плоскости вращения планеты вокруг Солнца. Так, в период, когда Северное полушарие из-за наклона Земли меньше обращено к светилу, в нем наступает зима. Южное полушарие в то же время получает гораздо больше света, и, соответственно, его жители наслаждаются летним теплом.

9. Чарльз Дарвин говорил, что люди произошли от обезьян

На самом деле Дарвин никогда не утверждал напрямую, что человек произошел от обезьяны. В своем труде «Происхождение человека и половой отбор» он лишь указал на то, что между человеком и обезьяной должно быть какое-то связующее звено, а именно общий предок.

10. Алкоголь согревает

Алкоголь не только не повышает температуру тела, но и может значительно увеличивать теплопотери организма. Дело в том, что крепкие напитки расширяют сосуды, и теплая кровь подходит к кожным покровам, заставляя нас на короткое время почувствовать тепло.

11. Император приказывал убить гладиатора опущенным вниз пальцем

Нет ни одного доказательства того, что император приказывал убить гладиатора, опустив вниз большой палец. Выражение pollice verso, которое используется для обозначения этого жеста, переводится как «перевернув большой палец», а вот вверх или вниз — неясно. В 1872 году этот жест изобразил Жан-Леон Жером на картине Pollice verso, которая и стала «родоначальником» этого популярного заблуждения.

12. Космос — это вакуум

Несмотря на то что у космического пространства небольшая плотность, назвать его вакуумом все-таки нельзя. Дело в том, что просторы Вселенной наполнены молекулами водорода, электромагнитным излучением и, предположительно, так называемой темной материей, которую, увы, ученым пока не удается обнаружить.

13. На планете 4 океана

В 2000 году на Земле появился 5-й океан — Южный. Нет, он не образовался в наше время, просто ученые отделили от других океанов водный массив, омывающий берега Антарктиды. В состав «нового» океана входят 14 морей.

14. Индейцы всегда ездили на лошадях

Несмотря на то что прародиной современных лошадей является Северная Америка, они вымерли здесь примерно за 6 тыс. лет до новой эры. Вернулись же они на американский континент только в XVI веке вместе с европейскими колонистами.

Первыми использовать лошадей стали индейцы пуэбло, а затем передали это умение и другим племенам. А мустангов в качестве средства передвижения они почти не использовали — чаще всего на них охотились ради шкур и мяса.

15. 25-й кадр влияет на подсознание человека

В 1957 году американец Джеймс Викари провел эксперимент: он вставил в обычный фильм кадры, призывающие пить определенный напиток и есть попкорн. По его утверждению, сразу после сеансов продажи и того и другого резко увеличились. Но год спустя Американская психологическая ассоциация опровергла эффект 25-го кадра, а в 1962 году и сам Викари признался в фальсификации результатов эксперимента.

16. Во сне мозг отдыхает

Принято считать, что сон в числе прочего нужен и для того, чтобы наш мозг мог отдохнуть. На самом же деле во сне мозг не отдыхает — его активность становится несколько другой, чем во время бодрствования. Так, например, исследование, проведенное на мышах, показало, что во время сна мозг запускает функцию самоочистки для избавления от токсинов.

17. Сотовая связь работает благодаря спутникам

А вот и нет! На самом деле принцип работы сотовых сетей таков: после набора номера телефон находит сигнал базовой станции, блок управления которой, в свою очередь, по кабелю передает его на контроллер. Контроллер же отправляет сигнал на коммутатор, который также идет по проводам, и уже коммутатор определяет, куда отправить звонок.

18. Пирамиды строили рабы

Принято считать, что египетские пирамиды были построены рабами. Однако масштабное исследование показало, что на строительстве пирамид трудились вольнонаемные рабочие, которые, как оказалось, даже создавали некое подобие современных профсоюзов.

19. Невесомость — это отсутствие гравитации

Всем знакомы кадры с космонавтами, парящими по МКС. Однако происходит это не из-за отсутствия гравитации, ведь ускорение свободного падения на МКС всего лишь на 10 % меньше земного. Объясняется «летучесть» космонавтов безостановочным движением МКС по круговой орбите, благодаря чему они находятся в состоянии непрерывного свободного падения.

20. Правое полушарие мозга отвечает за творческие способности

Принято считать, что у людей с более развитым правым полушарием преобладают творческие способности, а вот те, у кого доминирует левое полушарие, склонны к анализу и логике. Однако недавнее исследование полностью разрушило этот миф — ученые проанализировали деятельность мозга 1 011 человек в возрасте от 7 до 29 лет и не выявили никаких признаков доминирования того или иного полушария.