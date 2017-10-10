Белорусская «молодежка» победила Молдову 2 10.10.2017, 21:16

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Молодежная сборная Беларуси забила в свои ворота, но одержала волевую победу в квалификации ЧЕ.

В квалификации молодежного чемпионата Европы по футболу сборная Беларуси (U-21) в Борисове одержала волевую победу над сверстниками из Молдовы со счетом 3:1, передает «Прессбол».

Беларусь (U-21) — Молдова (U-21) — 3:1

Голы: 0:1 — Павловец (32, автогол). 1:1 — Антилевский (70). 2:1 — Волков (73). 3:1 — Антилевский (88, с пенальти).

Группа 1: Хорватия — 9 очков (3 игры), Греция — 9 (3), Беларусь — 7 (5), Молдова — 3 (5), Чехия — 1 (1), Сан-Марино — 0 (2).