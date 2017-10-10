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Экс-директор Минского зоопарка вместе с женой приторговывал фламинго

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  • 10.10.2017, 21:28
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Бывший директор Минского зоопарка и его жена незаконно продали 23 фламинго.

Закончено расследование по делу бывшего директора зоопарка Минска и его жены, работавшей начальником зоотехнического отдела, передает БелТА сообщение, которое в эфире «Альфа-радио» озвучила Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета. Предъявлено обвинения и инкриминированы несколько составов преступления: хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, поставка особей животных без оформления договоров.

– В одном из эпизодов из зоопарка без оформления были поставлены 23 фламинго. Расследование установило, что в течении 2014 – 2015 годов директор вместе с женой похитил и продал гражданину России целый ряд животных, – рассказала Юлия Гончарова.

Так были сбыты рыси восточносибирская и обыкновенная, восточный колобус, генетта, три боливийских мирикини и кошачий лемур. Еще из зоопарка украли и спрятали в Брестской области щенков гиеновидной собаки, чтобы позже продать. Подчиненных директор и его жена заставляли подделывать документы.

Сейчас дело передано в суд.


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